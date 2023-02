Harry e Meghan, divorzio in arrivo? Re Carlo prepara 50 milioni di buonuscita

C on le loro dichiarazioni scottanti si sono aggiudicati spesso le prime pagine dei tabloid d'oltremanica e non solo. Questa volta però dalla California starebbero arrivando cattive notizie: davvero tra Harry e Meghan c'è aria di crisi?

Dopo la "Megxit" e l'addio del principe Harry, i rapporti tra i duchi di Sussex e la Royal Family appaiono sempre più compromessi. A incrinarli ulteriormente sono state le rivelazioni rilasciate nel tempo da Harry e Meghan Markle, le cui accuse hanno fatto tremare Buckingham Palace. Non solo: l'uscita di "Spare", il libro del secondogenito di Carlo e Diana, ha fatto vacillare la corona. Questa volta nuove indiscrezioni riguardano proprio i duchi di Sussex: davvero c'è aria di divorzio tra Harry e Meghan?

Harry e Meghan, le voci di divorzio

La docuserie Netflix li aveva ritratti uniti e felici, eppure le indiscrezioni degli ultimi giorni lascerebbero poco spazio ai dubbi. Tra Harry e la moglie sembra che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Le voci si susseguono e pare che Carlo III si stia preparando per agevolare l'uscita dalla famiglia reale dell'ex attrice americana. Per lei sarebbe pronta una buonuscita record, da ben 50 milioni di sterline. Il piano del re, inoltre, prevedrebbe il ritorno di Harry a Londra. Resta da capire quali sarebbero le volontà della Markle, che potrebbe gettare fango sulla corona con la sua autobiografia di prossima uscita.

Intanto Londra si prepara all'incoronazione di Carlo III. La cerimonia è fissata per il 6 maggio 2023 e, dopo numerosi voci, sembra confermata la presenza di Harry e consorte. Lo rende noto il "Sun", che cita "fonti informate" e fa sapere che si "presume" che i duchi di Sussex saranno fra i duemila invitati alla cerimonia, nonostante da Buckingham Palace temono che i due coniugi possano rubare la scena al sovrano.

Il piano del re

Se le voci di divorzio venissero confermate, da palazzo si starebbero già preparando a tenere a freno i veleni di Meghan Markle, che con il suo nuovo libro potrebbe rivolgere nuove accuse alla corona. Per questo motivo, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, i legali di re Carlo sarebbero al lavoro su un contratto di buonuscita per Meghan, necessario nel caso in cui lei e Harry ponessero davvero fine al loro matrimonio.

Per lei quindi, non solo i 50 milioni di sterline, ma anche la proprietà di Frogmore Cottage, una villa in California e forse persino la possibilità di mantenere il titolo. Una quota verrebbe destinata anche ai nipoti Archie e Lilibet Diana al termine degli studi.