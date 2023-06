Re Carlo III “triste e frustrato” per il rapporto con Harry

Pare abbiano sempre avuto un buon rapporto, lo stesso solido legame che univa i due fratelli, William e Harry: con l'addio alla Royal Family e il trasferimento oltreoceano, i rapporti tra il secondogenito di re Carlo e il resto della sua famiglia sarebbero fortemente compromessi. Ma il sovrano non si dà pace...

Il rapporto tra re Carlo e il principe Harry

Prima l'invito alla cerimonia di incoronazione, poi un regalo per la piccola Lilibet: tra re Carlo e il principe Harry la rappacificazione è sempre più vicina? Ormai stanchi dei pettegolezzi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, delle indiscrezioni, degli scandali e delle polemiche, i sudditi non vorrebbero altro. D'altronde, cosa c'è di meglio di una famiglia unita? Si sa: dopo l'addio di Harry e Meghan Markle, i rapporti con la Royal Family si sono fatti sempre più tesi e da oltreoceano sono arrivate innumerevoli accuse.

Prima l'ombra del razzismo tra i corridoi di Buckingham Palace, poi la docuserie su Netflix fino a quell'infinità di rivelazioni pubblicate in "Spare", il chiacchieratissimo libro del principe Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana non ha risparmiato proprio nessuno: sarebbero imperdonabili le parole usate nei confronti di Camilla, oggi regina consorte, e quanto detto sul fratello e sua moglie avrebbe causato una rottura all'apparenza insanabile. L'amore profondo che ha sempre unito i due fratelli avrà la meglio? A soffrire maggiormente per la situazione che si è venuta a creare sarebbe il padre, re Carlo, triste per il rapporto ormai teso con il suo figlio più piccolo.

Il dolore del re

La lontananza del figlio minore farebbe soffrire il nuovo sovrano britannico, che tuttavia pare sia anche piuttosto preoccupato per nuove possibili dichiarazioni...

La difficile situazione che si è venuta a creare e il rapporto sempre più teso con il figlio Harry sarebbero ormai insostenibili per re Carlo. Il sovrano pare sia sempre più «triste e frustrato» a causa della battaglia legale che vede protagonista proprio il suo secondogenito. Inoltre, sarebbe deluso per i continui attacchi che Harry indirizza alle istituzioni britanniche. A raccontarlo è il "The Sunday Times", che riporta le parole di una fonte vicina alla corona britannica, rimasta però anonima. «Il re parla di Harry ogni volta che lo vedo», ha rivelato. Poi precisa: «Non credo che siamo andati oltre la tristezza e lo sconcerto, ma c'è un po' più di frustrazione per il suo comportamento perché continua ad andare avanti».

Il processo preoccupa i reali: quali indiscrezioni potrebbero trapelare? Questa volta, a quali dichiarazioni potrebbe lasciarsi andare il principe? Il timore è che alcuni argomenti privati, magari scottanti, possano presto diventare pubblici, facendo tremare la corona, gettandole ancora fango addosso o costringendo Buckingham Palace a mettersi sulla difensiva. Insomma, che Carlo III non dorma sonni tranquilli è più che comprensibile. Un altro insider, a "Page Six", ha sottolineato: «Nella maggior parte dei casi la famiglia reale evita il confronto con i media. Il contenzioso è così lungo, stressante e imprevedibile, per non dire costoso, ma soprattutto non si può avere idea di quale direzione prenderà l'altra parte e cosa tirerà fuori».