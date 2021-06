Harry e Meghan: è nata la figlia Lilibet “Lili” Diana

È nata a Santa Barbara, in California, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, la sorellina di Archie. Il nome è un tributo alla regina Elisabetta e alla principessa del Galles

La duchessa del Sussex ha dato alla luce venerdì 4 giugno una bambina (come già annunciato nell'ormai famigerata intervista-rivelazione rilasciata a Oprah Winfrey). Meghan Markle e il principe Harry hanno chiamato la piccola Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor in onore della Regina Elisabetta che veniva chiamata affettuosamente Lilibet e della madre del duca, la principessa del Galles, scomparsa il 31 agosto del 1997 a Parigi a soli 36 anni. La sorellina di Archie Harrison, due anni, è nata alle 11 e 40 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, e ora è a casa con tutta la famiglia al completo (compresa nonna Doria che si è trasferita in pianta stabile nella villa acquistata dalla Royal Couple).

In un messaggio di ringraziamento di Meghan e Harry sul loro sito web Archewell, il duca e la duchessa del Sussex hanno dichiarato: «Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili. Lei è più di quanto avremmo mai potuto immaginare e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e supporto durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia».

Lili è l'ottava in linea di successione al trono. I primi sette posti rimangono invariati (nonostante i Sussex siano slittati dopo i Wessex sul sito ufficiale della Monarchia): il principe di Galles, il duca di Cambridge, il principe George, la principessa Charlotte, il principe Louis, Harry e Archie Mountbatten-Windsor. Harry infatti ha mantenuto il suo posto nella linea di successione nonostante abbia lasciato la vita reale e abbia abbandonato il titolo di Altezza Reale.

Meghan Markle aveva raccontato pubblicamente nel mese di ottobre del 2020 di aver avuto un aborto spontaneo a luglio. La dolorosa confessione era arrivata direttamente dalle pagine del New York Times con un editoriale dal titolo "The Losses We Share" (Le perdite che condividiamo) e firmato semplicemente "Meghan Markle, attivista e madre". «Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo», aveva scritto. L'articolo raccontava in modo dettagliato gli istanti in cui Meghan Markle si è accorta dell'aborto in corso: «Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie, ho avvertito un forte crampo e mi sono accasciata sul pavimento con lui fra le braccia, mormorando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi. Ma il tono allegro contrastava con la mia sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto».

Oggi quel dolore è solo un ricordo e la loro famiglia è esattamente come l'avevano sognata.