Re Carlo fa un regalo inaspettato a Lilibet: pace fatta con Harry?

S egnali di disgelo tra re Carlo III e suo figlio Harry. Pare che il sovrano abbia fatto un regalo a sorpresa alla nipotina Lilibet per il suo secondo compleanno. Cosa è successo

Un regalo degno di una principessa. È quello che re Carlo III ha fatto a sorpresa a Lilibet Diana, la secondogenita di suo figlio Harry e di Meghan Markle. La bambina ha compiuto due anni lo scorso quattro giugno e non aveva meravigliato nessuno il fatto che sui canali social ufficiali della Royal Family non fossero apparsi messaggi di auguri, così come era accaduto lo scorso anno. All'epoca, però, la piccola si trovava a Londra insieme ai genitori per partecipare al Giubileo dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Quest'anno, invece, il compleanno è stato festeggiato a Montecito, in California, dove Harry e Meghan si sono trasferiti dopo la loro “fuga” dal Regno Unito e dagli obblighi della Corona. Non solo: adesso tra i duchi di Sussex e i reali non corre più buon sangue dopo le accuse rivolte dal principe nella sua autobiografia Spare e in varie interviste.

Il regalo a sorpresa di Carlo III

Nonostante questo, ecco che a sorpresa è arrivato un dono di re Carlo III. E adesso tutti in Inghilterra si chiedono se tra padre e figlio non sia scoppiata la pace. Come tutti sanno, nei giorni scorsi il principe Harry è tornato nel Regno Unito per testimoniare al processo che ha intentato contro la stampa scandalistica britannica. Il duca di Sussex è arrivato con un giorno di ritardo, perché la prima udienza si è svolta proprio nel giorno del compleanno di Lilibet. Durante la sua permanenza a Londra, Harry ha incontrato suo padre? E che cosa si sono detti?

Harry ha discusso al telefono con suo padre

Secondo alcune fonti bene informate, pare che il principe Harry abbia avuto una discussione telefonica con re Carlo III sul dono da fare alla piccola Lilibet Diana. Pare che il sovrano volesse farle un regalo sontuoso. Harry, però, lo avrebbe "avvertito" di acquistare un oggetto "meno stravagante" per sua figlia. Una fonte ha rivelato al magazine Ok! che re Carlo III aveva chiesto ai suoi aiutanti di cercare una casa per le bambole simile a quella che avevano la regina Elisabetta II e la principessa Margaret quando erano ragazze. «Vuole dare a Lili qualcosa che lei userà e sarà sua», ha spiegato l'insider. Ha aggiunto: «La bambina lo ricorderà per sempre, sarà l'ultima sorpresa». La fonte non ha fatto sapere se Lilibet abbia mai ricevuto il regalo di suo nonno.

Il compleanno di Lilibet in California

Per festeggiare il compleanno di Lilibet, che è la settima in linea di successione al trono britannico, Meghan Markle ed Harry hanno organizzato un "party tutto americano" nella loro casa di Montecito, in California. L'esperta reale Jennie Bond ha detto alla rivista OK! che si è trattato di una festicciola tranquilla, anche se in grande stile. Ha aggiunto che per l'occasione re Carlo ha pensato a un regalo principesco. Harry, però, è venuto a saperlo e ha puntato i piedi chiedendo a suo padre di essere «meno stravagante».

Harry e re Carlo III: pace in vista

Non si sa che cosa alla fine re Carlo III abbia mandato a sua nipote. L'avvertimento di Harry a suo padre è arrivato dopo che i due hanno ricominciato a parlare prima della cerimonia di incoronazione del sovrano, avvenuta il giorno del compleanno di Archie. Secondo un insider, padre e figlio si sono incontrati brevemente a marzo, quando il duca di Sussex è tornato per la prima volta a Londra per comparire in tribunale. Da quel momento, il re avrebbe finalmente ricominciato a rispondere alle chiamate di suo figlio. Forse non hanno ancora fatto pace, ma potrebbero esserci molto vicini.