Harry Potter papà: Daniel Radcliffe aspetta il primo figlio

P rimo figlio in arrivo per l'attore e la compagna Erin Darke. I due fanno coppia dal 2013, parto previsto entro l'estate

Harry Potter sarà presto papà. Non si tratta di un'anticipazione tratta da un nuovo romanzo di J.K. Rowling, ma di vita reale e dell'attore che ha interpretato il famoso maghetto di Hogwarts sul grande schermo. Daniel Radcliffe e la compagna, l'attrice Erin Darke, sono infatti in attesa del loro primo figlio. Il parto è previsto entro l'estate. La notizia è stata diffusa dalla portavoce di Radcliffe che al magazine "People" ha confermato la lieta novella.

Lontani dai riflettori

Radcliffe (33 anni) e Darke (38), si sono conosciuti e innamorati sul set di "Kill Your Darlings" nel 2013. Una relazione lontana dalla ribalta mediatica la loro, che hanno nuovamente collaborato nel 2016 in "Don't Think Twice" e alla terza stagione della serie TBS di Radcliffe "Miracle Workers".

"Non finisco sui tabloid perché sono sobrio da un anno e non faccio nulla di interessante. Come attore mi piace semplicemente vivere la mia vita, vedere gli amici e parlare del mio lavoro" senza alimentare il gossip, raccontava Radcliffe a "Hollywood Reporter" in un'intervista di un anno fa.

Lavoro... di coppia

Sparute anche le dichiarazioni a proposito della sua vita privata, come quelle rilasciate a "People" in tempi non sospetti: "Ho una vita davvero bella. Sto con la mia ragazza da dieci anni". E sul fatto di lavorare insieme aggiungeva: "Ci piace molto, ma non è qualcosa che vogliamo fare sempre". Meglio collaborare alla stesura di una sceneggiatura: "Scriviamo entrambi, quindi forse scriveremo qualcosa insieme in futuro, sarebbe bello".

Radcliffe e il desiderio di paternità

Quanto al desiderio di diventare papà, Radcliffe ha confessato: "Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l'idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria".

Sempre a proposito di figli Radcliffe ha raccontato a "Newsweek" come per un futuro figlio non augurasse la sua fama: "Mi piacerebbe venissero da me dicendo di voler far parte del dipartimento artistico, della troupe. I set cinematografici sono luoghi meravigliosi per i bambini".

Chi è Erin Darke, la fidanzata di Daniel Radcliffe?

Nata a Flint nel Michigan, e cresciuta nel Midwest, Erin Drake si è trasferita a New York dopo il diploma al college per dedicarsi alla recitazione. Dopo le prime esperienze come assistente al casting, ha iniziato la sua carriera di attrice.

Nel 2009 è apparsa per la prima volta in un cortometraggio intitolato "Obelisk Road". Da allora, ha preso parte a numerosi film e serie televisive, tra cui "The Marvelous Mrs. Maisel", "Good Girls Revolt" e "Dietland". Ha anche recitato nel film candidato all'Oscar "Still Alice" e nella pellicola biografica sui Beach Boys "Love & Mercy". Nel 2013 è stata scritturata per "Kill Your Darlings", dove ha incontrato Radcliffe.