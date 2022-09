M entre riguardiamo i primi episodi del giallo ispirato ai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia, attendiamo con ansia il seguito delle vicende del Sostituto procuratore nella bellissima Matera

L’attesa è durata quasi un anno ma finalmente ci siamo: Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai Uno con gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. Lo scorso novembre, infatti, andava in onda l’ultima puntata della prima "parte" della stagione, lasciando l’affezionatissimo pubblico in sospeso. Ora però arriveranno tutte le risposte. Cosa ne sarà del matrimonio di Imma e del marito? Basterà il bel carabiniere Ippazio Calogiuri a farlo crollare? Nel frattempo proseguono le indagini e le lotte del "Sostituto procuratore" più amato della tv tra le strade di Matera.

La serie tratta dai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia (una delle fiction poliziesche al femminile più belle che la televisione di Stato abbia mai realizzato) e ambientata nell'assolata e calda Matera, la città dei sassi, è stata in grado in poco tempo di rubare gli ascolti ai tanti commissari che popolano il nostro piccolo schermo.

Prima e seconda stagione

La prima stagione di Imma Tataranni era andata in onda, con un grandissimo successo di critica e seguito di pubblico nel settembre del 2019 (su Ray Play però si trovano tutti per chi volessi fare binge watching!). Poco prima della pandemia da Covid. Così i piani per le riprese della seconda sono, inevitabilmente, slittati. La rete ammiraglia ha poi trasmesso i primi quattro episodi della seconda stagione a ottobre dello scorso anno.

Martedì 27 settembre e giovedì 29 settembre vanno in onda il quinto e sesto episodio della seconda stagione. Gli altri saranno invece trasmessi giovedì 6 e giovedì 13 ottobre.

Vanessa Scalera nei panni di Imma

Vanessa Scalera, nei panni di Imma Tataranni ha sedotto il pubblico televisivo (perché quello letterario, il sostituto procuratore lo aveva già conquistato da un pezzo) con quel suo modo scomodo di arrivare alla verità senza fare sconti a nessuno. A Imma la vita non ha regalato niente ed è per questo che non ama le scorciatoie. Ma anche se Imma è fredda talvolta, forse troppo, nella sua incorruttibilità, riesce comunque ad essere anche ironica e capace di gesti di grande tenerezza e compassione.

Autorevole ma scortese, cinica ma energica e frizzante, dura e determinata proprio come i fiori che crescono tra i sassi della sua Matera, la Pm Tataranni, con il suo accento lucano cerca di dare una svolta alle sue inchieste, tra morti sospette e colpevoli inconfessabili, dipingendo un pungente anche se a tratti divertente ritratto dell'Italia di oggi con un ruolo decisivo della memoria del passato. Imma indaga sui suoi casi attorniata da una folla di personaggi curiosi, destreggiandosi tra il Procuratore capo, il bell'appuntato Calogiuri, il polemico anatomopatologo, i coloriti marescialli di zona, la suocera, il marito e la figlia.

Dove eravamo rimasti

Negli ultimi episodi della seconda stagione ritroviamo tutti i personaggi che avevamo amato fin dalla prima puntata: da Diana, l’assistente e vecchia compagna i classe di Imma, a Calogiuri, sempre al seguito della sua Dottoressa. Ed è proprio l’infatuazione di Calogiuri per Imma (chissà se è ricambiata oppure no!) che sta per essere usata contro la sostituta procuratrice. E poi c'è Saverio Romaniello che, quando le cose si mettono male, minaccia pubblicamente la Piemme. Infine non aiutano di certo le bugie che Imma continua a dire al marito per coprire un’indagine segreta. La crisi coniugale sembra proprio essere inevitabile.

Tranquilli: mentre vi godete la seconda stagione, sappiate che, in primavera, inizieranno le riprese della terza attesissima stagione.