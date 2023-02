Incoronazione di Carlo III: perché William è in imbarazzo

F ervono i preparativi per l'incoronazione di re Carlo III e restano alcuni dubbi sulla presenza o meno dei duchi di Sussex. Qualora Harry e Meghan confermassero la loro partecipazione, dovranno essere apportate alcune modifiche per evitare incontri imbarazzanti

Fissata al 6 maggio 2023 l'incoronazione di Carlo III, che dopo la morte della madre, la regina Elisabetta, inizia il suo regno al fianco della moglie Camilla. Nelle ultime settimane la corona britannica è stata protagonista di indiscrezioni e polemiche. Le rivelazioni emerse dalla docuserie Netflix firmata Harry e Meghan e poi l'uscita di "Spare" hanno concentrato l'attenzione attorno alle intricate vicende che animano i corridoi di Bukingham Palace. Le dichiarazioni scottanti dei duchi di Sussex e i retroscena sconvolgenti narrati da Harry nel suo libro avrebbero definitivamente compromesso i rapporti tra la famiglia reale e il secondogenito di Carlo e Diana. Per il momento quindi l'eventuale partecipazione del principe Harry e di sua moglie resta avvolta nel mistero. Tuttavia, se la loro presenza all'incoronazione venisse confermata, sarà necessario apportare alcuni accorgimenti (per evitare dell'imbarazzo al principe William). Ecco cosa sta succedendo.

William contro il fratello?

Dopo il royal wedding, il duca di Sussex e l'ex attrice Meghan Markle hanno detto addio alla corona e si sono trasferiti negli Usa. Lì hanno dato inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Harry voleva restare alla larga dai media e dalla stampa scandalistica, per evitare alla moglie lo stesso trattamento subito da Lady D. Eppure, per via delle sue numerose confessioni, si è aggiudicato spesso le prime pagine dei tabloid e il suo nome aleggia ancora a Bukingham Palace. Fonti vicine al palazzo parlano di una possibile intervista da parte del sovrano britannico, che sarebbe pronto a replicare alle accuse di Harry. Assistenti e funzionari però non sarebbero affatto favorevoli all'iniziativa. Insomma, alla vigilia dell'incoronazione di Carlo la situazione a Bukingham Palace appare piuttosto agitata.

Per l'occasione, tuttavia, pare che il re voglia al suo fianco anche il minore dei suoi due figli, il principe Harry. Di parere opposto, invece, il figlio maggiore William. Anche lui, insieme alla moglie Kate Middleton, è finito nel mirino del fratello, che nel suo libro svela retroscena davvero pesanti. Insomma, le accuse mosse da Harry pare non siano affatto piaciute al fratello William. Il re, tuttavia, sembra pronto a fare un passo in avanti, sperando forse in una rappacificazione. Allora davvero i duchi di Sussex presenzieranno alla cerimonia? Se nei prossimi mesi arrivasse la conferma, il monarca dovrà apportare alcune modifiche all'evento. Il motivo? Evitare un incontro tra i due fratelli.

William e Harry si sono rivisti in occasione dei funerali della nonna, Elisabetta II, e secondo i ben informati i loro rapporti erano già particolarmente tesi.

Tuttavia, come era prevedibile, le ultime accuse di Harry avrebbero definitivamente incrinato il legame tra i due figli di Carlo III. L'incoronazione del padre potrebbe essere l'occasione giusta per distendere i rapporti e tornare a vederli spensierati come un tempo? I sudditi più legati alla corona ci sperano, ma in tanti temono sia difficile trovare un accordo.

Harry all'incoronazione di Carlo? Ma William è in imbarazzo

Stando a quanto riferito dal Sun, fonti vicine alla corona non farebbero presagire un'esclusione di Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione. Probabilmente non ne prenderanno parte, ma parteciperanno come qualsiasi altro ospite. Gli organizzatori, tuttavia, dovranno prestare massima attenzione a ogni dettaglio e nulla dovrà essere lasciato al caso. Se la loro presenza venisse confermata, dovranno prendere qualsiasi precauzione per evitare incontri non graditi, per esempio tra i duchi di Sussex e William. Insomma, se Harry parteciperà non sono escluse modifiche alla cerimonia: tutto dovrà filare liscio e nulla dovrà essere fuori posto. Carlo III pare non voglia rinunciare a nessuno dei suoi due figli, ma probabilmente farà di tutto per evitare imbarazzo al figlio maggiore.

Intanto il monarca britannico ha già apportato alcune modifiche: l'incoronazione durerà 90 minuti e non più 3 ore. Si prevede l'arrivo a Londra di ben 2.000 persone, tra reali, ospiti speciali e leader mondiali. Harry e Meghan «saranno sicuramente invitati e stiamo lavorando supponendo che verranno», fa sapere un organizzatore al Sun. A confermare le sue parole sarebbe l'esperta reale Katie Nicholl, secondo la quale «la lista degli invitati non è stata confermata da Buckingham Palace. Ci stanno ancora lavorando. È ancora considerato piuttosto presto». Però, ha precisato: «Le mie fonti vicine al re dicono che inviterà Meghan e Harry all'incoronazione».

Non solo: al Daily Beast un amico del re avrebbe confidato che Carlo III è ansioso di avere al suo fianco sia Harry sia William in occasione del «giorno più importante della sua vita». Eppure pare non sia disposto a scusarsi con il secondogenito e la moglie Meghan.

Carlo diventa re: come si svolge l'incoronazione

Carlo ha atteso per anni all'ombra della madre, la regina Elisabetta II, monarca più longeva nella storia del Regno Unito. In quanto erede al trono, è diventato re subito dopo la morte di sua madre. Formalmente è stato proclamato monarca negli appartamenti di St James dall'Accession Council, che nel Paese certifica la successione tra un sovrano e l'altro. Presenti per l'occasione la regina consorte Camilla e l'erede al trono William, oltre all'allora premier Liz Truss e a diversi ex primi ministri. La cerimonia si è tenuta due giorni dopo la morte della regina Elisabetta. La cerimonia ufficiale di incoronazione è stata fissata per sabato 6 maggio 2023, lo stesso giorno del compleanno di suo nipote Archie, ormai pronto a spegnere le sue prime 4 candeline.

IPA 1 di 3 - Carlo III proclamato re dopo la morte della madre, Elisabetta II IPA 2 di 3 - Carlo III proclamato re dopo la morte della madre, Elisabetta II IPA 3 di 3 - Il principe William e Camilla Parker Bowles

A proposito della tanto chiacchierata presenza dei duchi di Sussex, l'opinione pubblica britannica appare divisa. Secondo alcuni esperti royals, una loro possibile partecipazione potrebbe «distogliere l'attenzione da re Carlo». Fonti vicine a palazzo, invece, assicurano che il monarca sia al lavoro per un'accoglienza a "basso profilo". Inoltre, il direttore del Daily Mirror Royal, Russell Myers, non esclude «fischi per le strade» qualora il principe Harry e Meghan Markle raggiungessero Londra per l'incoronazione di Carlo III. Tuttavia, è certo che il disappunto dei sudditi «non li terrebbe lontani».

A esprimere preoccupazione è anche l'autrice reale Angela Levin, che a Sky News Australia esprime la sua diffidenza nei confronti di Harry e Meghan. A sua detta, infatti, «non ci si può fidare» dei duchi di Sussex. Quindi ha aggiunto: «Molti di noi nel Regno Unito – e intendo molti – non li vogliono affatto qui. Questo è il momento di Carlo, questo è ciò che ha aspettato da quando era un ragazzino e guardava la sua mamma nel 1953. Merita di avere la piena attenzione di tutti in tutto il mondo».

L'opposizione del principe William

Sono destinate a far parlare le dichiarazioni rilasciate al Daily Beast da un amico del principe William (rimasto anonimo). A sua detta l'erede al trono, primo figlio di Carlo e Lady Diana, «preferirebbe di gran lunga» che suo fratello Harry non fosse presente all'incoronazione del padre, ma accetterà la sua presenza se è quello che vuole re Carlo. Tuttavia, sembrano pressoché nulle le speranze di un'imminente rappacificazione tra i due fratelli.

«Se fosse l'incoronazione di William, Harry non sarebbe nella lista. Non è un segreto che preferirebbe di gran lunga che Harry non fosse lì dopo tutto quello che ha detto e fatto», ha aggiunto l'amico del principe di Galles. Al contempo però, «è assolutamente rispettoso della gerarchia e ovviamente farà ciò che suo padre vuole. Non sono mai stati più vicini».