Incoronazione Carlo III, Harry rinuncerà all’ultimo minuto?

A poche ore dall'incoronazione di re Carlo III, Buckingham Palace teme che il principe Harry possa dare forfait all'ultimo minuto. Ecco tutto quello che sta succedendo

Manca ormai pochissimo all'incoronazione di re Carlo III. A Londra tutto è pronto, sono anche state fatte le prove della cerimonia. Resta, però, un punto interrogativo: il principe Harry ci sarà oppure no? Il secondogenito del sovrano ha fatto sapere che avrebbe partecipato al grande evento da solo: sua moglie Meghan Markle rimarrà in California per prendersi cura dei loro due bambini. Tanto più che proprio il 6 maggio, giorno dell'incoronazione, il piccolo Archie compie quattro anni. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni sulla sua presenza, a corte c'è chi teme che il principe ribelle possa cambiare idea all'ultimo minuto e non presentarsi all'appuntamento.

Harry non risponde alle email di Buckingham Palace

Secondo quanto racconta il giornale britannico Mail on Sunday, gli organizzatori della cerimonia starebbero tentando da giorni di contattare il duca di Sussex per avere dettagli sulla sua presenza. In particolare, vorrebbero sapere quando arriverà, dove alloggerà e quanto tempo si fermerà a Londra. Pare, però, che il principe Harry non abbia mai risposto alle email ricevute dal Palazzo reale. Alcune fonti hanno riferito che «tentare di contattarlo è come cercare di comunicare con Marte».

Il duca di Sussex starà a Londra poche ore?

Il principe Harry darà forfait all'ultimo minuto? Secondo altri giornali, come il Sun, il figlio ribelle di re Carlo III ci sarà. Ma solo per poche ore. La sua apparizione sarà brevissima perché, da buon padre, Harry non vuole perdersi il compleanno di suo figlio. Il duca di Sussex, quindi, avrebbe già prenotato il volo del ritorno. A Londra potrebbe fare una “toccata e fuga”: arrivare in tempo per la cerimonia di incoronazione e poi scappare in aeroporto e prendere il primo volo per la California, così da poter partecipare alla festicciola che sua moglie Meghan Markle ha preparato per il loro primogenito.

Harry partirà appena finita la cerimonia

«Harry entrerà e uscirà dal Regno Unito in appena 24 ore», ha riferito una fonte al Sun. Ha aggiunto: «Parteciperà al servizio in onore di suo padre e poi se andrà subito». In particolare, la permanenza del principe a Londra dovrebbe durare al «massimo due ore» dalla fine della cerimonia.

Il duca di Sussex sarà al compleanno del figlio Archie

Pare che il principe Harry abbia studiato i dettagli del viaggio nei minimi particolari. La cerimonia di incoronazione di re Carlo III inizierà alle 11 e si concluderà intorno a mezzogiorno. Secondo il Daily Mail, «Harry vuole ripartire non più di due ore dopo». Potrebbe prendere un aereo che parte intorno alle 16 da Heathrow e arriva prima delle 20 a Los Angeles. Il viaggio dura circa undici ore, ma il principe potrebbe sfruttare il fuso orario e arrivare per cena nella sua villa di Montecito, in California. Giusto in tempo per applaudire Archie che spegne le candeline. Ma sarà davvero così? A questo punto non resta che aspettare che trascorrano le poche ore che ci separano dall'incoronazione.