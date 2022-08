Jane Fonda e il lifting: «Non lo rifarei»

J ane Fonda in un'intervista a "Vogue Usa" rivela di essersi pentita del lifting, e intanto a 84 anni appare in tutina come testimonial nel video di lancio del nuovo marchio di abbigliamento sportivo Move

Jane Fonda non smette di stupirci. Con la sua storia passata e presente di attivista, i suoi Oscar, i tre ex mariti, gli indimenticabili video di aerobica, la serie cult su Netflix Grace and Frankie arrivata alla settima (e ultima stagione), ora ammette di essersi pentita del lifting e intanto diventa testimonial in tutina di Move, il nuovo marchio di H&M dedicato allo sport come benessere e stile di vita.

Jane Fonda a 84 anni testimonial per Move

Quarant’anni dopo il suo primo video di ginnastica aerobica, con gli scaldamuscoli e i body colorati, ora appare nella campagna di lancio del nuovo marchio, leggiadra e filiforme, con la stessa grazia e lo stesso sorriso con cui si lasciava arrestare durante i presidi ambientalisti nella piazza del Campidoglio a Washington. «Stare in movimento ha fatto in modo che restassi in forma e in salute per tutta la vita - dice Jane Fonda nel video di presentazione della nuova linea - e non ho intenzione di smettere. Dovremmo sempre cercare di muoverci … perché non importa chi sei o dove sei, se sei vecchio oppure giovane, la cosa che conta è muoversi».

Getty Images 1 di 27 Pinterest 2 di 27 Corbis 3 di 27 - Erano gli anni 80, e precisamente il 1982, allora andavano di moda le videocassette e ci fu un boom di vendite di videoregistratori quando l'aerobica di Jane Fonda conquistò una buona fetta del pubblico femminile. L'attrice diede infatti vita a quella che successivamente venne denominata "rivoluzione aerobica", nient'altro che una fase di passaggio verso un mondo del fitness, di benessere e salute, completamente diverso. L'aerobica da allora ha sempre mantenuto toniche e snelle le gambe di moltissime star: dopo Jane Fonda infatti è toccato a Barbara Bouchet un paio di anni dopo a produrre Vhs e poi ancora Flashdance che con i suoi What a feeling e Maniac ha fatto dell'aerobica una vera e propria filosofia di vita. Getty Images 4 di 27 Getty Images 5 di 27 Getty Images 6 di 27 Getty Images 7 di 27 - Jane Fonda Instagram 8 di 27 - Jane Fonda in stivali alti scamosciati Reg Lancaster/Express/Getty Images 9 di 27 - 10 dicembre 1965: Jane Fonda a Parigi per girare La calda preda del suo ex marito Roger Vadim. Oltre al grande regista Roger Vadim, ha sposato il politico Tom Hayden e il magnate della comunicazione Ted Turner. Facebook 10 di 27 - 1971 - Jane Fonda e Donald Sutherland: la loro storia durò il tempo di rivestire tutte le riviste patinate dei tempi. Ma fecero sognare moltissimo! Getty Images 11 di 27 - Jane Fonda True Lives / Emilio Lari 12 di 27 - Cinema, Autenticità e Storia si intrecciano invece nella collezione di foto vintage in cui attori significativi come Robert De Niro, Marlon Brando e Jodie Foster, registi geniali come Federico Fellini e Sergio Leone, vengono catturati durante i retroscena e le curiosità dentro e fuori dal set. Nella foto Jane Fonda sul set di Barbarella. Getty Images 13 di 27 Getty Images 14 di 27 Ansa 15 di 27 Getty Images 16 di 27 Getty Images 17 di 27 Getty Images 18 di 27 Getty Images 19 di 27 Getty Images 20 di 27 Ansa 21 di 27 Olycom 22 di 27 - Considerata una delle dive più belle al mondo, Jane Fonda si contende anche l'amore del marito, il regista francese Roger Vadim, con Brigitte Bardot a cui l'uomo era stato sposato per 4 anni prima del matrimonio con Jane. La loro storia però non è destinata a durare, a causa dell'infedeltà di Vadim e nel 1973 i due divorziano. Olycom 23 di 27 - Jane si è presentata sul red carpet con un meraviglioso vestito di alta moda firmato Schiaparelli. Seta nera, scollo a cuore e un bellissimo drappo fucsia di taffetà di seta, che scivola lungo i fianchi. La sua bellezza e la sua eleganza non sono venute meno neanche in questa occasione e testimoniano ancora una volta l'unicità e la naturalezza di questa bellissima attrice! Olycom 24 di 27 - Jane ha dimostrato che non è necessario ricorrere a interventi di chirurgia o botox, di cui invece sono ben visibili i segni in colleghe decisamente più giovani di lei. Il suo volto è segnato dal tempo e le rughe di certo non si nascondono ma l'attrice conserva quella naturalezza e quella spontaneità che troppo spesso non sono più visibili nel mondo del jet-set di livello. Olycom 25 di 27 - In anni più recenti Jane Fonda torna sugli schermi con il film Lettere D'amore che chiude il secolo, per poi riaprirsi accanto a Jennifer Lopez,quando recita nel film commedia Quel mostro di suocera. A Cannes si presenta con il film Youth, del regista italiano Paolo Sorrentino, che la sceglie per interpretare il ruolo della diva protagonista. La sua bellezza naturale e la sua forza hanno letteralmente schiacciato volti più giovani del cinema e della televisione. Ansa/EPA/STEPHANE REIX 26 di 27 - Osservandola nel suo corpo ancora niente male e nel suo sorriso disteso chi non metterebbe volentieri la firma sull'arrivare così in forma a 75 anni? E sì, perché Jane Fonda, grande attrice in primis, ma non da meno sostenitrice del fitness, il 21 dicembre spegne 75 candeline! E sul suo sito proprio oggi lancia un messaggio più che positivo. Che vi illustriamo in questa gallery. (Nella foto è stata immortalata sul red carpet del Festival di Cannes il 17 maggio scorso). 27 di 27

A 82 anni faceva gli esercizi su Tik Tok

Del resto l’attività fisica per lei è sempre stata un punto fermo. Anche durante il lockdown, quando di anni ne aveva 82, Jane Fonda allenava online: aveva aperto un profilo Tik Tok dove, dal materassino, durante gli esercizi teneva in vita il movimento ambientalista, costretto in casa dal coronavirus. «Unitevi al #firedrillfriday», aggiungeva poi su Instagram. L’hashtag si riferiva ai Fire Drill Fridays, le manifestazioni di protesta ambientaliste nate su ispirazione dei Fridays for Future di Greta Thunberg.

Jane Fonda arrestata cinque volte a 82 anni

Per aver guidato i cortei anti-governativi a Washington D.C., nel 2020 l’attrice è finita in carcere cinque volte col suo cappottino rosso preso in saldo ai magazzini di lusso Neiman Marcus, diventato un’icona.

La serie tv Grace and Frankie

Non serviva quel capo però a scolpirla nella nostra memoria: lei resterà sempre Barbarella, la ragazza fasciata nei colori fluo che ci faceva saltellare davanti alla tv. Oggi ci rivela però di essere stata bulimica e che tutto quel movimento serviva a farla stare bene mentalmente. Poi è venuta la depressione, l’impegno ambientalista, il libro What con I do sul cambiamento climatico, la serie sulla quarta età Grace and Frankie, che ha acceso un faro sui sentimenti, le passioni, l’eros legate all’invecchiamento.

Jane Fonda, il lifting e l'invecchiamento

E adesso la diva-non diva in un’intervista a Vogue Usa racconta di essersi pentita del lifting. Due anni fa aveva già rivelato di essersi fermata con i ritocchini e di non riuscire più a star dietro ai diktat dell'estetica hollywoodiana. Ora il dietrofront è ancora più esplicito. «Mi fa paura l'idea che il mio viso possa trasfigurarsi. Non vado fiera di averlo fatto». Parecchie star stanno tornando sui propri passi circa la chirurgia estetica, anche se altre provocatoriamente dichiarano che invecchiare fa schifo. Hollywood, si sa, non conosce mezze misure. Ma Jane Fonda con la sua classe ci lascia un’altra perla, mentre danza fasciata di nero nel nuovo video: «Ai giovani voglio dire: non abbiate timore dell'età che avanza. Quel che conta non sono gli anni che si hanno, quanto il fatto di invecchiare in buona salute».