C’è chi fa l’amore a 70 anni, chi a 80 e chi non smette proprio mai. Scandalizzati? Se la risposta è “sì”, siete voi a essere fuori dal tempo, non gli anziani che continuano ad amare e a fare sesso a ogni età. Provate a leggere Memoria delle mie puttane tristi, l’ultimo romanzo di Gabriel García Márquez scritto nel 2004, quando lo scrittore aveva 77 anni (morirà dieci anni dopo, nel 2014). Il libro comincia con questa frase choc: “L’anno dei miei novant’anni decisi di regalarmi una notte d’amore folle con un’adolescente vergine”.

È possibile innamorarsi a 90 anni?

D’accordo, inizio e titolo fanno subito pensare a un che di morboso e insopportabilmente osceno. Ma le cose non stanno così. Márquez, guarda caso settantasettenne, ci regala una tenera e commovente storia di sentimenti forti, con un protagonista quasi centenario che si scopre innamorato per la prima volta nella vita. E che trova il coraggio di confessare a se stesso: “Avevo sempre creduto che morire d’amore non fosse altro che una licenza poetica. Quel pomeriggio, di nuovo a casa, senza il gatto e senza lei, constatai che non solo era possibile morire, ma anche che io stesso, vecchio e senza nessuno, stavo morendo d’amore”.

Iva Zanicchi e il sesso a 82 anni

Del resto non è solo la letteratura a dirci che gli spiriti e i letti degli over 70 non sono poi così tranquilli. Ricordate Iva Zanicchi e la sua intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa? La cantante raccontava che a 82 anni fa ancora l’amore «perché fa bene». Iva sta da 38 anni con il produttore Fausto Pinna, che ha nove anni meno di lei e che lei chiama «mio marito». Diceva Iva: «Il sesso succede anche alla mia età, se hai il marito giusto che ti dice che è ancora innamorato e che, pure quando ti sei appena alzata e fai schifo, ti dice lo stesso che sei bella. Fausto mi riempie di complimenti ed è ancora geloso». E se le chiedi «quante volte alla settimana fate l’amore», lei risponde: «Ovviamente, non con la frequenza dei vent’anni: alla mia età, il sesso è più fatto di complicità, tenerezze, belle parole. Il resto, se stai bene, può succedere e, più lo fai, più succede. Se smetti, non lo fai più».

L’amore e il sesso over 70 anni non è più un tabù

Ci sono anche le ricerche scientifiche a confermare che il sesso tra gli anziani succede, eccome. Il Mount Sinai Hospital di New York ha di recente pubblicato uno studio in cui i geriatri certificano «la crescente evidenza che gli anziani hanno bisogni sessuali simili ai giovani». Pertanto, raccomandano ai medici di non trascurare la salute sessuale dei pazienti senior. Già una decina di anni fa, una ricerca dell’Università di Chicago identificava come sessualmente attivi il 67,4 per cento dei maschi fra i 65 e i 74 anni e il 38,9 per cento di quelli fra i 75 e gli 85, dati cresciuti di cinque punti rispetto a vent’anni prima.

Due terzi delle donne over 80 vivono ancora il sesso

E in Italia? L’ultimo studio è del Censi di qualche anno fa. Si scopre che tre quarti degli uomini e due terzi delle donne oltre gli 80 anni sono attivi sessualmente. Espressione dentro cui ci sta tutto ciò che è eros: carezze intime, masturbazione, penetrazione.

Il Censis entra ancora di più sotto le lenzuola: e ci fa scoprire che il 39 per cento dei settantenni fa ancora l’amore (la maggioranza di loro almeno una volta al mese). Per dimostrare affetto e complicità (lo dice il 50 per cento degli intervistati) ma anche perché al piacere fisico non vogliono rinunciare (23 per cento). Ma oltre le cifre, ci sono le voci dei diretti interessati a confermare una sorprendente vivacità. Voci raccolte sul luogo di seduzione per eccellenza per chi è nato tra gli anni Venti e Trenta: la pista da ballo.

Tanto sesso e volentieri: le voci dei 70enni

Sabato sera. Nella sala grande dell’Arci Bellezza di Milano, coppie affiatate si muovono leggere mentre l’orchestra suona canzoni emiliano-romagnole. Stanno insieme da una vita, questi signori e signore che hanno detto “sì” una volta ed era per sempre. «Il sesso? Pensi che tre anni fa sono stato operato al cuore e la prima cosa che ho chiesto al medico appena sveglio è stata: ‘Dottore, ora con il sesso come la mettiamo?’» dice Mauro, settantunenne molto fiero della sua virilità. ‘Se Dio vuole mi ha risposto: “Può farne quanto vuole‘. Il problema è che “lui” non reagisce come un tempo: più di un paio di volte alla settimana non riesco a metterlo in attività».

In vacanza, sesso anche tutti i giorni per gli over 70

«Io quando sono in vacanza lo farei anche tutti i giorni» rivela Franco, falegname che, nonostante sia sopra i 70, in pensione non vuole proprio andare. «Lo farebbe, certo, ma non ce la fa» ride la moglie Rosa. Che, timida, ammette di divertirsi ancora con il sesso, dopo 45 anni di matrimonio più tre di fidanzamento.

Con l’età l’uomo guadagna resistenza

Mentre il marito la stuzzica così: «Intanto, una volta a settimana è garantito. E poi, tu provi persino più piacere di quando eravamo giovani, perché a una certa età l’uomo dura molto di più». «Ma va’ là!» protesta lei. «A me fa più piacere quando mi fai le coccole, mi baci la mattina o mi porti i fiori per gli anniversari».

I rimedi naturali per il desiderio

Ma se un giorno “lui” non funzionasse più? I problemi di erezione, si sa, aumentano con l’aumentare dell’età. «Mio marito, che ha 78 anni, ha deciso per la castità due anni fa» confessa tra un giro di valzer e l’altro Luisa, settantatreenne rassegnata. «Secondo me è perché ha avuto delle défaillances e teme di non riuscire più a farcela. Gli ho proposto di prendere il Viagra, ma lui dice di essere per le cose naturali. Quindi, anch’io ho dovuto rinunciare al sesso. Purtroppo!»

Le pillole dell’amore: un capitolo importante nella sessualità over 70. Sono sempre di più gli anziani che si rivolgono ai medici per chiedere farmaci contro le disfunzioni erettili. A una certa età la sessualità è sicuramente più soft, ma la prestazione per un uomo continua a essere importante. Infatti il 43 per cento degli ultrasettantenni, secondo il Censis, si preoccupa se non ce la fa, ma cerca di affrontare il problema all’interno della coppia. Mentre il 29 per cento è disposto ad andare in farmacia.

Occhio al mito della prestazione

Però attenzione al mito della prestazione. «Rischiamo di stressare gli anziani. Se passa l’idea che a 70 anni si deve essere efficienti come a 30, si crea ansia in chi non ce la fa» avverte Roberta Giommi, psicologa e psicoterapeuta, direttrice dell’Istituto Ricerca e Formazione – Istituto Intemazionale di Sessuologia di Firenze. «Non possiamo dimenticare questa verità: se è vero che una coppia sana può continuare a fare sesso fino a 100 anni, è vero anche che i problemi di salute si moltiplicano». Per esempio ci sono persone che smettono di fare l’amore per i dolori dell’artrosi.

«Sarebbe il caso di insistere sull’idea che la sessualità ha molte sfaccettature» prosegue la sessuologa. «Che si può amare e corteggiare anche se la penetrazione non è più possibile. Ci sono i baci, le carezze. Io dico sempre che, invecchiando, gli uomini dovrebbero imparare dalle donne, più attente alla cornice, ai riti, all’atmosfera, alle piccole attenzioni».

Il sesso a 70 anni con un nuovo/a partner

Certo che la tentazione di voler tornare a tutti i costi alle prestazioni dei vecchi tempi è forte. Soprattutto se si finisce a letto con una nuova o un nuovo compagno. «La cosa capita sempre di più» dice la psicologa Giuliana Proietti. «Succede per i tradimenti, ma anche perché oggi più di un tempo ci si rifà una vita quando una storia è finita». E la vita stessa si è allungata.

«Purtroppo, dobbiamo ammettere che gli uomini sono avvantaggiati» dice Roberta Giommi. «Hanno più possibilità di stabilire nuove relazioni sentimentali anche perché ci sono donne giovani che stanno volentieri con persone più anziane». Il contrario è raro, ma non rarissimo. «Una mia paziente di 70 anni ha trovato un fidanzato cinquantenne andando a ballare» dice Giuliana Proietti. «E dopo si è fatta il lifting».

Non è vero che le donne anziane non piacciono

«Quello delle donne che non piacciono più perché troppo vecchie è un pregiudizio da sfatare» dice la sessuologa Roberta Giommi. «Persino le esperienze delle case di riposo ci raccontano di storie e avventure tra anziani». E se non è una prova questa del fatto che l’aspetto fisico è poco importante… Infatti, sentite cosa dice il signor Cesare, pensionato di 73 anni con una moglie di 75: «Siamo sposati dal 1970, ma ancora oggi quando la vedo che si mette tutta carina per uscire, mi viene voglia di lei. E quella voglia la soddisfo, eccome».

Il sesso mantiene giovani e fa bene alla salute

Oltretutto, è un modo semplice per mantenere in forma corpo e mente. È provato che fare sesso fa bene alla salute, a ogni età: migliora la circolazione, la frequenza cardiaca. «E infatti» rivela Alberto, commercialista marchigiano 67enne «io che ho una moglie più giovane di 15 anni e non ho mai smesso di fare l’amore, mi sento un ragazzino. Faccio esattamente tutto quello che facevo 20 anni fa». Anche a letto s’intende.

Il segreto della longevità a letto

Una lunga vita sessuale? È questione di atteggiamento. E di esperienza. «Chi considera il sesso una gara da vincere a tutti i costi è facile che esca sconfitto e che dopo una certa età perda il desiderio» dice la dottoressa Proietti. «L’eros è il luogo dello scambio, della seduzione, non degli automatismi. Imparate a essere seduttivi anche nei confronti del partner di una vita. L’attività sessuale migliorerà».

Le probabilità di essere longevi a letto aumentano se si è iniziato a fare l’amore da adolescenti o intorno ai vent’anni. «Si ha avuto più tempo per superare timidezze e conflitti. È vero il detto: ‘Chi prima comincia, più tardi finisce».

I prodotti che aiutano le donne

Viagra, Cialis, Levitra, Vivanza. Sono i nomi, ormai celebri, delle quattro pillole che ridanno la virilità perduta. Ma per le donne, che cosa può aiutare a superare le difficoltà dell’età? Il problema principale sono i cambiamenti del tessuto vaginale, che possono rendere molto doloroso il rapporto.

I tessuti si assottigliano per il cambiamento ormonale e compaiono bruciori, secchezza, dolore anche alla minzione. Solo una donna su dieci ne parla al ginecologo e invece è proprio questa figura che può restituirci il piacere del sesso. Ci sono oggi tante cure all’avanguardia: qui trovate le ultime novità tra ormoni a base di gel, ovuli, creme e il laser, indicato non solo per motivi estetici, ma anche per curare i disturbi tipici della menopausa che influiscono sul desiderio sessuale.