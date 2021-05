Jennifer Lopez e Ben Affleck: tornano davvero i Bennifer?

L a pop star e l'attore sono state una delle coppie più belle dello showbiz dei primi anni duemila. Si sono lasciati nel 2004 poco dopo l'annuncio del fidanzamento ma negli anni non hanno mai smesso di "stuzzicarsi"

Sembra passata una vita (e in effetti 17 anni non sono pochi). Troppa vita per poter vedere qualcosa di concreto in un ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma tutti invece (anche inaspettatamente) credono moltissimo nel ritorno dei «Bennifer» al comando delle coppie più celebri e potenti dello showbiz. Orfani ormai dei Brangelina che per quasi un decennio ci hanno fatto sognare tra bellezza, bravura e beneficienza, ora tocca a Jenny from the block, fresca di separazione, a far sperare che la stella di Hollywood torni a splendere come un tempo. Le coppie da sogno in circolazione (ci riferiamo ai vari Blake Lively e Ryan Raynolds, a Eva Mendes e Ryan Gosling, a Beyoncè e Jay Z) sono troppo impolverate e impegnate a difendere strenuamente la loro privacy per regalare qualche emozione ai fan.

Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Perché quindi mettere un freno alla creatività di noi nuovi sceneggiatori del mondo, soprattutto ora che sembra riaffacciarsi nella vita della popstar una figura mai davvero dimenticata dai suoi fan: l'affascinante e scapestrato Ben Affleck. Secondo quando riportato da Page Six, l'attore e regista Premio Oscar è stato avvistato ben tre volte nell'ultima settimana in visita a JLo, l'ultima delle quali al Beverly Hills Hotel dove hanno pranzato "amabilmente" insieme. E, sempre secondo quanto riporta il tabloid, Ben Affleck si sarebbe dimostrato "molto affettuoso con l'ex compagna" con cui aveva avuto una relazione tra il 2001 e il 2004 e con cui ha condiviso il set dei film Amore estremo - Tough Love e Jersey Girl.

Certo i due ex fidanzati si trovano in una situazione decisamente favorevole a un ritorno di fiamma. Per quanto riguarda Affleck, dopo il divorzio dalla moglie Jennifer Garner con la quale ha tre figli, qualche relazione sbagliata, brevi scappatelle e dopo l'addio ad Ama de Armas e il periodo trascorso in rehab, potrebbe essere giunta finalmente per lui l'ora di "ricominciare".

Magari proprio con la sua ex storica con cui si è sempre tenuto in contatto, con cui c'è rispetto e amicizia, e con cui non ha mai smesso di flirtare (anche sui social): «Dove hai trovato la fontana della giovinezza? Perché sembri la stessa del 2003» ha cinguettato lui; «Ben è divertente. Sembra anche lui decisamente in forma», ha replicato lei.

Getty Images Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono stati fidanzati per più di tre anni ma, a sei mesi dall'anello e con progetti matrimoniali in vista pare che lui abbia optato per una scappatella e lei non sia riuscita a perdonarlo. Getty Images Dopo sette anni di matrimonio, nel 2011, la fiaba tra JLo e Marc Anthony si è conclusa. «Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. È stata una decisione molto difficile. Siamo giunti insieme a questa conclusione» avveva detto la Lopez. Getty Images Jennifer Lopez e Casper Smart si sono frequentati per quattro anni ma nessuno ha mai pensato che l'artista facesse sul serio con l'attore. Getty Images Cris Judd, all'anagrafe Cristan Leenon Judd, è un ballerino e coreografo oltre che essere stato il marito di JLo per tre anni dopo un fidanzamento lampo. Getty Images Amore lampo anche tra Jennifer Lopez e Sean "Puffy" Combs (o Puff Daddy): è durato solo un paio di stagioni musicali. Getty Images Ben Affleck e la giovane Ana de Armas si sono frequentati per oltre due anni di cui uno passato insieme a causa del lockdown. Tutti credevano avesse finalmente trovato un nuovo amore. Getty Images Poco meno di due anni è durata la relazione tra l'attore e Lindsay Shookus, produttrice televisiva americana vincitrice di cinque Emmy Awards per il suo lavoro al Saturday Night Live. Getty Images Ben Affleck e Jennifer Garner si sposano il 29 giugno 2005, quando lei è già incinta di quattro mesi, con una cerimonia privata ai Caraibi. Hanno tre figli, Violet, Seraphina e Samuel ma la coppia annuncia il divorzio nel giugno 2015. «Il divorzio con Jennifer è in assoluto il mio rimpianto più grande», dice oggi l'attore.

Intanto Jennifer Lopez ha messo nel cassetto il quinto costosissimo anello di fidanzamento, quello con un diamante da 20 carati taglio smeraldo che Alex Rodriguez le ha messo al dito al tramonto sulla spiaggia delle Bahamas, proprio in occasione del loro anniversario come coppia.

Il primo engagement ring era stato un diamante a goccia dono del cubano Ojani Noa. Il secondo marito, Cris Judd aveva suggellato il loro amore con un diamante taglio smeraldo. Poi era arrivato l'amore hot con Ben Affleck e un prezioso diamante rosa da 6 carati su montatura in platino di Harry Winston. Nel 2004 Jennifer Lopez dice "sì" a Marc Anthony e si "intasca" uno spettacolare diamante blu da 8.5 carati.

Che dite, la vulcanica Jennifer rispolvererà l'Harry Winston di Ben Affleck? Occhi puntati sull'anulare…