Jennifer Lopez e Ben Affleck si regalano la villa dei sogni

O ltre un anno di ricerca per trovare il loro nuovo nido d'amore. Ecco le foto della nuova e lussuosa villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente trovato la casa dei loro sogni… Alla faccia delle malelingue che li volevano in crisi dopo il matrimonio celebrato l'estate scorsa, i Bennifer si sono concessi una villa extralusso nell'esclusiva zona di Pacific Palisades, a Los Angeles, tra le Santa Monica Mountains e l'Oceano Pacifico.

Chi si accontenta...

Come riporta TMZ, Jennifer Lopez e Ben Affleck erano alla ricerca di una nuova dimora da oltre un anno. Dopo un lungo peregrinare, visionando proprietà di lusso con prezzi di listino anche superiori a 85 milioni di dollari, Ben e Jen si sono "accontentati" di un magione a 34,5 milioni.

Tredici bagni, sette camere da letto

Costruita lo scorso anno in stile Hampton su un terreno di 4 mila metri quadri, è stata messa sul mercato meno di un mese fa. E' dotata di sette camere da letto e tredici bagni, garage per sei auto, eliporto, enorme giardino zen, sala cinema, palestra, piscine (due sono interne), cantina per i vini e centro benessere.

A questo si aggiungono quattro cucine: una gourmet e una di servizio nell'ala principale della casa, una all'aperto, tra i platani del giardino, e una nella depandance degli ospiti. Depandance che a sua volta conta su sei camere da letto, una sala da pranzo, suite padronale, salotto, doppi bagni e un balcone sul rigoglioso cortile.

Gli affari immobiliari dei Bennifer

Mentre Jennifer Lopez e Ben Affleck si apprestano al trasferimento nel loro nuovo nido d'amore, i loro affari immobiliari viaggiano a gonfie vele. JLo ha messo in vendita la sua villa in stile Bel Air alla modica cifra di 42,5 milioni di dollari (l'aveva acquista nel 2016 a 28 milioni…) mentre Ben Affleck lo scorso anno ha venduto la sua casa da scapolo per 28 milioni di dollari.