John Travolta: la figlia Ella nel remake di Alice nel paese delle meraviglie

E lla Bleu è stata scritturata per la pellicola «Get Lost» rivisitazione in chiave moderna del romanzo di Lewis Carroll del 1865. E il papà non potrebbe essere più orgoglioso

Stesso dolcissimo sorriso di mamma Kelly (Preston), purtroppo scomparsa la scorsa estate per un tumore al seno, e stesso sguardo intrigante e simpatico di papà John Travolta. Ella Blue ha tutte le carte in regola per regalare al mondo del cinema e a tutti noi tante emozioni. Proprio come hanno fatto i suoi genitori attraverso alcune delle più belle pellicole della storia del cinema. La 21enne figlia dell'indimenticabile Danny Zuko di Grease interpreta Alice in Get Lost, la rivisitazione moderna di "Alice in Wonderland" e cioè Alice nel paese delle meraviglie.

La ragazzina oggi viaggia per tutta l’Europa con lo zaino in spalla per soddisfare l’ultimo desiderio di sua madre quando un incontro casuale con una strana giovane la costringe a intraprendere un’incredibile avventura (notturna). Alice incontra sulla sua strada anche un misterioso giovane - perché non c'è favola senza principe - e un insieme di individui che la porteranno a vivere un’esperienza che le cambierà la vita per sempre. E, come ogni viaggio che si rispetti, si concluderà con una grande rivelazione.

Ma per Ella Bleu Travolta, nata il 3 Aprile del 2000, in California, questo non è il primo film perché ha già recitato: l'abbiamo vista in Daddy Sitter di Walt Disney, ne Il primo padrino e in La Rosa Velenosa. Ma questo è per lei il primo ruolo importante, quello che la lancerà nel grande cinema. Ha sempre detto di non voler essere una «raccomandata e ottenere una parte solo per il nome che porta». E così è stato, «dopo tante parti poco significative in film di seconda categoria e molti provini a cui non ho nemmeno ricevuto una risposta», finalmente è arrivato il personaggio giusto per lei che si sente esattamente una moderna Alice nel paese delle meraviglie.

Pensate che il testo di Lewis Carroll del 1865 in cui si rincorrono buffi personaggi come il Cappellaio Matto, il Brucaliffo e la Regina di Cuori è stato già portato sullo schermo trentasette volte. E se una ventina sono adattamenti veri e propri, la lista dei lavori (anche teatrali) ispirati al libro nonsense è davvero sterminata. Solo uno però ha ereditato lo script originale e si tratta della trasposizione cinematografica firmata Disney del 1951 che ci catapulta nell'atmosfera fiabesca e sognante, tanto incantevole quanto surreale, del mondo fanciullesco.

Siamo ansiosi di assistere all'ultima versione dell'ingenua Ella. Ops, Alice.