Attore con sindrome di Down diventa star della Disney

N oah Matthews Matofsky, primo attore con sindrome di Down in un film Disney, recita accanto a Jude Law in "Peter Pan & Wendy"

Noah Matthews Matofsky è il primo attore con sindrome di Down ad ottenere un ruolo importante in un film Disney. L'adolescente, 15 anni, interpreta Slightly, capo dei "Lost Boys" , nel nuovo adattamento di Peter Pan per Disney+. Nel cast di "Peter Pan & Wendy", anche Jude Law che sarà Capitan Uncino, il malvagio pirata che dà la caccia a Peter Pan nell'Isola che non c'è.

Remake del classico Disney

Dopo aver ottenuto il ruolo nel 2021, Noah Matthews Matofsky ha trascorso sei mesi a Vancouver e Terranova, le location dove è stato girato il remake del classico d'animazione del 1953.

Noah: "Dovevo imparare molte battute"

L'attore britannico, originario del West Sussex, ha dichiarato al Sun: "È stata un'esperienza straordinaria, avevo la mia roulotte e mi sono fatto molti amici fantastici. Abbiamo imparato a combattere con la spada, mi è piaciuto." "Uno dei miei giorni preferiti - ha detto l'attore - è stato quando Jude ha noleggiato un furgone dei gelati e l'ha portato sul set, poi ci ha servito lui stesso i gelati". "Avevo molte battute da imparare molto velocemente, ma è stato emozionante e mi sono davvero divertito".

Jude Law, Capitan Uncino nel film

La nuova star Disney: "Sogna sempre in grande"

Tornato a scuola, la star della Disney ha commentato così la fama raggiunta: "I miei amici hanno adorato il trailer e mi hanno fatto dei complimenti incredibili". "Un milione di persone hanno chiesto il mio autografo. Sono un po' un eroe". Parlando della sindrome di Down, Noah ha dichiarato che non dovrebbe trattenere nessuno: "Puoi fare qualsiasi cosa - ha detto -. Sogna sempre in grande".

Il cast del film per Disney+

Nel film, che sigla il 100° anniversario della Disney, recita anche Alexander Molony nei panni di Peter Pan. Ever Anderson (figlia dell'attrice Milla Jovovich e del regista Paul WS Anderson) interpreta Wendy, mentre Campanellino è Yara Shahidi. La sinossi del film recita: "Wendy Darling, una giovane ragazza che cerca di evitare il collegio, incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Wendy, i suoi fratelli e Trilli viaggiano con Peter nel magico mondo di Neverland, dove lei incontra un malvagio capitano pirata."