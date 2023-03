Kate Middleton, lo scandalo legato al suo abito da sposa

I l 29 aprile del 2011 Kate Middleton sposò il principe William. Il suo abito da sposa è entrato nella storia. Ma era copiato? Una stilista ha fatto causa per plagio. Storia di uno scandalo tenuto nascosto. Fino a oggi

Le accuse del principe Harry sulla Royal Family nel suo libro autobiografico Spare? Non sono niente rispetto allo scandalo che ha avuto per protagonista l'abito da sposa di Kate Middleton. A rivelare l'accaduto sono i media britannici. Pare che, dopo il matrimonio tra il principe William e l'attuale principessa del Galles, una stilista inglese abbia intentato una causa per plagio contro gli stilisti che realizzarono lo spettacolare vestito con il quale Kate ha lasciato tutto il mondo senza fiato.

Il matrimonio di William e Kate in mondovisione

A fare causa è stata una stilista britannica, Christine Kendall, specializzata in abiti da sposa e titolare di una piccola maison nella contea dell’Hertfordshire. Il motivo? A suo dire, la stilista che disegnò l'abito da sposa di Kate Middleton avrebbe copiato alcuni suoi bozzetti.

Ma riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro nel tempo al venerdì 29 aprile del 2011, quando a Londra, nell'abbazia di Westminster, alle 11.20 precise, il principe William e la fidanzata Catherine Middleton diventarono marito e moglie. La cerimonia fu seguita in mondovisione da oltre due miliardi di persone. Quando Kate arrivò all'altare dove l'attendeva il suo principe, tutti rimasero a bocca aperta: il suo vestito con uno strascico lunghissimo era meraviglioso.

Il mistero dei bozzetti inviati per posta a Kate Middleton

L'abito da sposa di Kate Middleton è stato disegnato dalla stilista Sarah Burton di Alexander McQueen. Quello che, però, finora nessuno avrebbe mai immaginato è che, dietro quella meravigliosa creazione, si nascondesse uno scandalo. Infatti, a sentire quello che sostiene la stilista Christine Kendall, il vestito sarebbe stato "copiato" da alcuni disegni che lei stessa aveva inviato alla futura sposa. Pare che, circa cinque mesi prima delle nozze, la donna avesse spedito una lettera a Kate Middleton per congratularsi per il suo fidanzamento con il principe William.

Ipa 1 di 9 - Il principe William e Kate Middleton salutano la folla dopo il loro matrimonio, il 29 aprile del 2011. Ipa 2 di 9 - Il matrimonio del principe William con Kate Middleton il 29 aprile del 2011. Ipa 3 di 9 - Il matrimonio del principe William con Kate Middleton il 29 aprile del 2011. Ipa 4 di 9 - 29 aprile 2011: Kate Middleton arriva all'abbazia di Westminster accompagnata da suo padre, Michael Francis Middleton, e da sua sorella Pippa, che regge lo strascico. Ipa 5 di 9 - Il matrimonio del principe William con Kate Middleton il 29 aprile del 2011. Ipa 6 di 9 - Il matrimonio del principe William con Kate Middleton il 29 aprile del 2011. Ipa 7 di 9 - 29 aprile del 2011: Kate Middleton arriva all'altare dal principe William accompagnata da suo padre, Michael Francis Middleton. Ipa 8 di 9 - Il bacio dopo le nozze tra il principe William e Kate Middleton. Ipa 9 di 9 - William e Kate percorrono la navata dell'abbazia di Westminster seguiti dal principe Harry, testimone dello sposo, e dalla damigella d'onore, Pippa Middleton.

La risposta di Buckingham Palace

Nella speranza che la futura moglie del principe William apprezzasse il suo lavoro e, magari, la ingaggiasse per realizzare il suo abito, la stilista aveva inserito nella busta alcuni suoi bozzetti di abiti da sposa e aveva suggerito a Kate Middleton un modello dal sapore Anni Cinquanta, con una ampia gonna a trapezio e, sul retro, una particolare lavorazione in pizzo.

Un gesto ingenuo, forse, quello commesso da Christine Kendall. Però, nel gennaio del 2011 la stilista ha ricevuto una risposta da Buckingham Palace. L’ufficio del principe le ha scritto: «La signorina Catherine Middleton mi ha chiesto di ringraziarla tanto per la sua lettera del 18 novembre nella quale allega i disegni dell'abito da sposa. Miss Middleton ha mostrato molto interesse nel vedere il suo lavoro e ha davvero molto apprezzato il fatto che lei si sia presa il disturbo di scrivere. Qualora desiderasse vedere altri suoi modelli, la contatterò certamente».

Kate Middleton: il suo abito da sposa è stato copiato?

Christine Kendall ha aspettato per giorni che arrivasse una telefonata di ingaggio. Niente da fare. Poi, il 29 aprile del 2011, mentre guardava in tv il “matrimonio del secolo”, è rimasta senza fiato. L'abito disegnato per Kate Middleton da Sarah Burton richiamava, secondo lei, uno dei suoi disegni. Christine Kendall avrebbe potuto rivendicare subito le sue ragioni. Invece, per mesi non ha fatto nulla. Qualche anno dopo, in un video su Youtube ha dichiarato: «Credo che senza i miei schizzi l'abito da sposa reale non sarebbe stato come era. Una parte molto importante della creazione di un abito couture è creare aspetti che non sono facilmente copiabili. Per quanto ne so, non c'è niente di simile disponibile da nessuna parte».

La causa per plagio avviata cinque anni dopo le nozze

Nell'aprile del 2016, cinque anni dopo le nozze, la stilista ha poi incaricato un avvocato, Humna Nadim dello studio Kuits di Manchester, di avviare una causa contro Alexander McQueen per violazione di copyright. Ha chiesto un risarcimento fino a 500mila sterline. L'avvocato ha spiegato: «La mia cliente è certa che il progetto della sua azienda sia stato preso e copiato ingiustamente. Il reclamo non è contro la duchessa e non c'è alcuna accusa di illecito contro il palazzo».

«Kate Middleton non ha mai visto quei disegni»

Un'accusa del genere non passa inosservata. Il personale di Kensington Palace, dove abitavano Kate e William, ha subito fiutato il possibile scandalo. I funzionari si sono affrettati a smentire non solo il plagio, ma anche che l'ufficio del principe avesse scritto la lettera di ringraziamento del gennaio del 2011. L'ufficio dei duchi di Cambridge ha precisato che Kate Middleton non aveva mai visto nessuno dei bozzetti della stilista. Anche la maison di moda Alexander McQueen ha respinto le accuse al mittente: «Siamo assolutamente sconcertati da questo procedimento legale. Qualsiasi insinuazione sul fatto che il design dell’abito da sposa del matrimonio reale creato da Sarah Burton sia stato copiato da suoi schizzi è una totale assurdità». Purtroppo, non si sa come sia finita la causa. Lo scandalo è stato tenuto nascosto fino a oggi.