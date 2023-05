La crisi colpisce anche i genitori di Kate Middleton

M ichael e Carole Middleton, i genitori di Kate, sono pronti a godersi la pensione? La crisi conseguente alla pandemia potrebbe non aver risparmiato neppure la famiglia della principessa del Galles

Si è a lungo parlato della crisi che ha colpito l'azienda dei genitori di Kate Middleton, che ora è stata venduta. Michael e Carole sono pronti quindi a godersi la vita da pensionati.

Venduta l'azienda dei genitori di Kate Middleton: il motivo

Chi lo dice che la crisi non possa colpire anche la Royal Family (o quasi)? Ebbene sì, perché i genitori di Kate Middleton - Michael e Carole - dopo oltre trent'anni di attività hanno deciso di vendere la "Party Pieces", l'azienda specializzata in articoli per feste e allestimenti. L'avevano fondata alla fine degli anni Ottanta, su idea di mamma Carole. Proprio la madre dell'attuale principessa del Galles, in occasione del quinto compleanno della primogenita, si mise a creare decorazioni e piccoli arredi per la festa. Pare fosse alla ricerca di piatti a tema clown, ma non riuscendo a trovarli si mise in cucina e iniziò a creare con le sue stesse mani oggetti a tema festivo. Cominciò con party bag in cui mettere dolci o piccoli pensieri per gli ospiti, fino a realizzare oggetti più ricercati. Da quell'intuizione ne nacque un vero business.

Lo ha raccontato la stessa Carole solo un anno fa, a "Sheer Luxe". «Party Pieces è letteralmente cresciuta insieme alla mia famiglia», diceva di quell'attività nata quasi per caso. Al suo fianco non solo il marito, ma anche i loro tre figli. «Pippa ha scritto il nostro blog Party Times, James ha fatto le torte quando ha lasciato la scuola per la prima volta e Catherine ha sviluppato la categoria per il primo compleanno e per i bambini», ha fatto sapere la signora Middleton.

IPA 1 di 4 - I genitori di Kate Middleton IPA 2 di 4 - I genitori di Kate Middleton IPA 3 di 4 - Il matrimonio del principe William e Kate Middleton IPA 4 di 4 - Michael e Carole Middleton con i consuoceri, Carlo e Camilla, sul balcone di Buckingham Palace nel giorno delle nozze tra la figlia Kate e il principe William

Non sono mancate però le difficoltà, soprattutto agli inizi: «Io e mio marito eravamo giovani e un po' inesperti ma molto entusiasti, quindi non ci siamo preoccupati troppo». Poi ha sottolineato: «Abbiamo fatto tutto da soli. Prendendo ordini, riempiendo scatole e talvolta effettuando le consegne. Anche i bambini erano spesso lì dopo la scuola. Gli articoli per feste erano un'idea relativamente nuova allora, quindi abbiamo lavorato sodo per costruire la nostra base di clienti e ci siamo affidati principalmente a qualche lettera o telefonata per ricevere feedback». Dopo trentacinque anni di lavoro, tuttavia, il mercato è cambiato e alcuni fattori imprevedibili pare ne abbiano stravolto il destino.

Chi è il nuovo proprietario della Party Pieces

Ad aver acquistato l'azienda della famiglia Middleton è James Sinclair, CEO di Partyman, società che detiene già diverse realtà legate al mondo dell'intrattenimento. Lo stesso Sinclair ha confermato l'acquisizione dell'azienda, definendola su Instagram il suo ultimo «business goal».

Stando a quanto reso noto da Sky News, la decisione dei Middleton arriva dopo un periodo di difficoltà dovuto alla crisi scoppiata durante la pandemia. Quale sia la cifra con cui Sinclair si è accaparrato la società non è dato a sapere, ma pare che la "Party Pieces" fosse già stata affidata a dei curatori fallimentari a causa di alcuni debiti accumulati durante il periodo di chiusura legato all'emergenza Covid. Insomma, anche la famiglia Middleton è rimasta coinvolta nella crisi che ha intaccato le attività di numerosi imprenditori (nel Regno Unito e non solo). Complice il lockdown e la pandemia, per diverso tempo la gente aveva perso la voglia di festeggiare: un vero problema per un'azienda che si occupa di party ed eventi... Stando a quanto riferito non molti mesi prima dal Daily Mail, nel 2021 l'azienda dei Middleton avrebbe perso quasi 285.506 sterline, pari a più di 327.000 euro.

Il patrimonio di Carole e Michael, consuoceri del nuovo re, non sembra però in pericolo. Anzi, i genitori di Kate sono multimilionari: nel 1995 hanno acquistato Oak Acre, una casa padronale nel Berkshire, dove i figli Kate, Pippa e James sono cresciuti. Nel 2002 si sono concessi un appartamento a Chelsea, uno dei quartieri più “in” della Capitale, dove vivono molte star. Dieci anni dopo, invece, hanno deciso di trasferirsi a Bucklebury Manor, nel West Berkshire, dove risiedono attualmente. Proprio lì, in quella villa circondata da un giardino di 18 acri, pare che il principe George abbia trascorso le sue prime settimane di vita.