Keanu Reeves e Alexandra Grant: è sempre più grande amore

K eanu Reeves e l'artista Alexandra Grant si tengono per mano e si lanciano sguardi ammiccanti durante una rara apparizione sul red carpet insieme. La coppia, uscita allo scoperto nel 2019, è apparsa più innamorata che mai e i fan (sui social) sono letteralmente impazziti

Keanu Reeves e Alexandra Grant si sono goduti una bella serata fuori. In una delle rare apparizioni pubbliche della coppia, che aveva annunciato nel 2019 la relazione dopo un'amicizia di lunga data, l'affascinante (permettetemelo) attore 57enne di Matrix Resurrections e la fidanzata artista, hanno partecipato al Gala Moca tenutosi al Geffen Contemporary al Museum of Contemporary Art di Los Angeles.

Keanu Reeves e Alexandra Grant per mano

Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno calcato insieme il tappeto rosso tenendosi per mano e sorridendosi guardandosi sempre negli occhi durante tutto il corso della passerella. Ora i follower di Keanu Reeves sui social chiedono il grande gesto d'amore.

Keanu Reeves, il divo più amato della Rete

D'altro canto Keanu Reeves è tra gli attori più amati di Hollywood. E non solo per pellicole come Matrix, Point Break, Sweet November, Belli e dannati, Dracula, Speed e John Wicko, rimaste nel cuore di molte generazioni, ma soprattutto per la sua discrezione, dolcezza, gentilezza e disponibilità (e a riconoscere queste virtù sono tutti i suoi amici e colleghi). Insomma, che lo si voglia ammettere o meno, l'attore canadese dal nome di origini hawaiane è il fidanzato che tutte vorremmo avere: così sicuro della sua mascolinità da non vergognarsi di mostrare il suo lato più sensibile e la parte più vulnerabile di sé. Sarà anche per questo che Reeves è già stato eletto, per ben due volte, la star più amata della Rete.

Alexandra Grant, la fidanzata artista di Keanu Reeves

Alexandra Grant in America è un'artista molto conosciuta. Non solo: da quasi due decenni era la migliore amica del divo, prima di diventare sua partner professionale. Keanu e Alexandra nel 2017 hanno persino lanciato una casa editrice specializzata in libri d’arte e insieme hanno pubblicato Ode To Happiness e Shadows, due libri di cui la Grant ha curato la parte artistica mentre l'attore ha contribuito con delle poesie. Ora è la sua compagna di vita. Alexandra Grant insomma è sempre stata presente nella vita dell'attore e gli è stata vicina in molti momenti difficili.

I lutti di Keanu Reeves: la morte di compagna e figlia

Ha solo 23 anni Keanu Reeves quando deve affrontare il primo grande lutto della sua vita: il suo migliore amico, River Phoenix, conosciuto sul set di Belli e dannati, muore per overdose. Riesce a uscire dal vortice della depressione solo dopo anni e grazie a quello che ha sempre definito il più grande amore della sua vita: l'assistente personale californiana Jennifer Syme. Nel 1999 Jennifer Syme e Keanu Reeves aspettano la loro prima figlia quando entrambe vengono coinvolte in un incidente stradale: lei sopravvive ma la bambina, Ava (era all’ottavo mese di gravidanza) muore dopo poche ore. La morte della bambina rappresenta l’inizio di un periodo insostenibile, ma mentre Keanu Reeves è alle prese con il primo Matrix, nell’aprile del 2001 Jennifer si schianta con la sua Jeep sotto l'effetto di antidepressivi morendo sul colpo.

Da allora l'attore si era dedicato esclusivamente alla carriera e alla beneficienza. Ma da tre anni Alexandra Grant è riuscita a regalare a Keanu Reeves una nuova serenità.