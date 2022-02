Kylie Jenner, è nato un maschietto

L 'influencer e imprenditrice e miliardaria è diventata mamma per la seconda volta. La donna da 300 milioni di dollari oggi svela il segreto del suo successo: il giusto mix di business e famiglia

Nella famiglia Kardashian-Jenner arriva un nuovo piccolino. Kylie Jenner ha dato alla luce il secondo figlio con Travis Scott. È nato il 2 febbraio, un giorno dopo il 4° compleanno della figlia Stormi. È un maschietto, anche se la coppia non ne ha ancora rivelato il nome.

Con 300 milioni di follower, Kylie Jenner è la donna più seguita su Instagram. L'influencer, imprenditrice e modella 24enne, sorellastra della più mondana Kim Kardashian, è la prima donna a raggiungere un tale traguardo e la seconda persona al mondo, dopo il calciatore Cristiano Ronaldo, ad aver un numero così elevato di follower su Instagram.

La più piccola delle sorelle Jenner si è di fatto aggiudicata il titolo di regina del social network, strappando lo scettro ad Ariana Grande, che attualmente ha 289 milioni di follower e all'amica Selena Gomez. La giovane modella è a capo di un vero e proprio impero beauty con la sua "azienda" Kylie Cosmetics. Il 1° febbraio 2018 è nata la prima figlia, Stormi, dall'amore con il rapper Travis Scott con cui aveva iniziato una relazione nel 2017. Dopo, la crisi. Una breve separazione e di nuovo insieme sotto lo stesso tetto in piena pandemia. Per il bene della figlia, dicevano. Tant'è. Lo scorso giugno, hanno calcato insieme il red carpet e ora Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta.

Prima della nascita, i social erano letteralmente impazziti per le foto dei festeggiamenti del baby shower genderless. Tutto total white per il nascituro e la guru dei trucchi che ha postato una slideshow di scatti del party su Instagram, in cui indossa un abito candido davanti alle giraffe di legno che decorano la location. E poi immagini sorridente insieme alla madre Kris Jenner e alla nonna Mary-Jo Campbell. Una piscina ricoperta da petali di rosa (ovviamente bianchi) e il ricco (in ogni senso) angolo dedicato ai regali supercostosi, tra kit Tiffany e carrozzine Dior, per mamma e bebè.

Quello che ora si chiedono tutti è come abbia fatto Kylie Jenner (la più bruttina della famiglia se non si calcolano i numerosi interventi di chirurgia estetica cui si è sottoposta) a stravolgere le regole dei social, a manipolarli con abilità per un suo tornaconto e a diventarne l'indiscussa regina di Instagram. Il Wall Street Journal Magazine svela in un'intervista a una delle più giovani miliardarie il suo segreto: discrezione e oculatezza.

Dietro il successo della più piccola del clan Kardashian-Jenner c'è infatti una studiata strategia che coinvolge business e vita privata.

Kylie Jenner è sotto i riflettori praticamente da sempre: da bambina ha fatto la sua prima apparizione nel reality show di famiglia, Al passo con i Kardashian, poco più che undicenne e il pubblico l'ha vista crescere. Nonostante la potente famiglia alle spalle, è considerata una "self-made-woman" tanto che moltissimi brand l'hanno cercata come testimonial.

Ma Kylie aveva le idee chiare fin da subito: voleva la sua azienda di cosmetici. Il suo marchio di fabbrica erano le labbra carnose (rifatte) e perennemente imbronciate, che l'hanno aiutata a spopolare con il "Kylie Lip Kits": il rossetto liquido opaco è diventato un must tanto da farla competere con i colossi del beauty. A soli 21 anni era già sul podio.

Chissà se senza quel cognome e quella famiglia sarebbe diventata lo stesso una magnate della cosmetica… Forse no, ma oggi tutti vogliono imitare il suo stile. Anche in maternità. Pensate che il video dell'annuncio della seconda gravidanza è al quinto posto dei più popolari della storia di Instagram.