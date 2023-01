La vendetta di re Carlo: Harry escluso dalla cerimonia di incoronazione

L e anticipazioni scottanti sul nuovo libro del principe Harry fanno tremare la corona britannica. Il nuovo re, Carlo III, sarebbe pronto a una "vendetta" nei confronti del suo secondogenito

Sono solo un ricordo le immagini che ritraggono il principe Harry affiatato e sorridente in compagnia del padre. I rapporti con la Royal Family, all'indomani della Megxit, sono sempre più tesi. Dalla California i duchi di Sussex da tempo si sono lasciati andare a dichiarazioni inaspettate e provocazioni sconcertanti che hanno fatto tremare Buckingham Palace. La corona vacilla quando da oltreoceano si intravedono nuove, scottanti, rivelazioni. Harry e la moglie Meghan Markle non sono nuovi a simili esternazioni. Nei confronti della famiglia reale hanno mosso accuse e aizzato polemiche. Le ultime dichiarazioni del principe non potevano passare inosservate. Così, dopo le anticipazioni sul nuovo libro di Harry, re Carlo è pronto a prendere provvedimenti...

La vendetta di re Carlo

Nel suo nuovo libro, "Spare", Harry d'Inghilterra regala ai lettori lunghe e dettagliate confidenze: dall'infanzia all'adolescenza, dall'uso di droghe alle liti con il fratello William.

Sono proprio le accuse nei confronti della famiglia reale ad aggiudicarsi le prime pagine dei tabloid britannici e non solo. William e Kate lo avrebbero costretto a indossare l'uniforme nazista e riferendosi ai suoi familiari parla di "tradimento".

Insomma, i rapporti con la corona appaiono profondamente incrinati e quanto trapela dall'autobiografia del duca di Sussex non lascia spazio a dubbi. Alla vigilia della pubblicazione di "Spare", gli umori a Palazzo sarebbero sempre più tesi.

Stando a quanto rivelato dal "Sunday Times", Carlo III avrebbe escluso Harry dalla cerimonia di incoronazione, fissata per il 6 maggio 2023 presso l'Abbazia di Westminster. Per il secondogenito di Carlo e Lady Diana, infatti, non sarebbe previsto alcun ruolo o compito. Al momento, non è neppure confermata la presenza di Harry e della moglie Meghan.

Il futuro re ha tolto dalla cerimonia l'atto dei duchi reali che si inginocchiano per rendere omaggio, prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del sovrano. Solo William, l'erede al trono, dovrà seguire il protocollo. All'indomani delle dichiarazioni di Harry, il monarca starebbe davvero architettando una vendetta nei suoi confronti? Se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe di un vero affronto da parte di Carlo.

La reazione di William

Il rapporto tra padre e figlio sembra ormai fortemente compromesso, eppure c'è chi spera ancora in una rappacificazione. Le accuse di Harry, contenute nel suo nuovo libro, preoccupano la corona britannica e re Carlo sarebbe pronto a reagire. Qual è stata, invece, la reazione del fratello William?

Harry ha parlato di litigi furibondi tra i due, in cui William sarebbe persino arrivato a mettergli le mani al collo. Davanti a simili accuse, il primo figlio di re Carlo ha preferito il silenzio. Da Buckingham Palace tutto tace. A parlare sarebbe un amico di William, che al "Times" rivela: «È ansioso e triste. Si sta concentrando su sua moglie e i suoi figli, quello che ha. Deve concentrarsi su di loro e tutelare il resto della famiglia reale. Lo sta gestendo bene all'esterno, dentro è esacerbato».