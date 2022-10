L a serie in sei episodi tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante farà il suo debutto il prossimo 4 gennaio 2023. E l'entusiasmo è già alle stelle

Netflix ha appena rilasciato il teaser-poster della serie "La vita bugiarda degli adulti" tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante che debutterà il prossimo 4 gennaio sulla piattaforma streaming. Ancora un paio di mesi di attesa quindi, ma c'è già grandissimo fermento e i social in queste ore si sono scatenati.

Il libro, così come la serie dell'autrice della quadrilogia de L'amica geniale, vanno assaporati lentamente (niente binge watching, per intenderci) per gustarne le atmosfere e la scrittura densa e corposa che racconta di infanzia, adolescenza, tradimenti e stagioni incerte. Molto incerte. Insomma, fin dalle prime parole, questa serie parla di tutte noi donne. E della vita.

La trama

La storia de "La vita bugiarda degli adulti" gira intorno al passaggio di una ragazzina, Giovanna, dall'infanzia all'adolescenza nell'Italia degli anni Novanta (non avevamo davvero 15 anni negli anni '90?!). Il suo rendimento a scuola, così come il suo umore, iniziano a calare e vacillare: suo padre la paragona alla zia Vittoria, una figura alquanto misteriosa appartenente alla loro famiglia. Interessata a conoscerla, Giovanna spinge il padre a organizzare un incontro tra le due, ma a differenza dei racconti, la ragazzina resta affascinata da questa donna entrando piano piano a far parte della sua vita. E sarà proprio la zia Vittoria a rivelare alcuni retroscena impensabili sulla sua famiglia.

Le sofferenze adolescenziali

Fin dall'incipit della serie (tranquilli non ci sono spoiler), sembra di trovarsi di fronte a un bivio: «Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione».

È a partire da quel dolore che la protagonista inizia a comprendere come il mondo sia fatto da tante sfumature. E da sofferenze necessarie: legate alle amicizie, agli amori giovanili, alle prime esperienze sessuali. Durante l'adolescenza basta una frase detta con il tono sbagliato per far cadere il nostro castello, distruggere certezze e fare apparire quello che fino a ieri era un faro, un buco nero.

Adulti e ragazzi a confronto

"La vita bugiarda degli adulti" è la voce di una ragazza che, crescendo e diventando donna, scopre il proprio corpo che cambia: si sente brutta, goffa, cerca di cambiarsi mascherandosi col trucco; si sente sempre inadeguata e fuori posto. Alzi la mano chi non si è mai sentita in questo modo. Purtroppo noi adulti però, spesso, ci dimentichiamo, presi dalla frenesia quotidiana, di essere stati ragazzi una volta, e di aver vissuto piccoli, grandi drammi che hanno trasformato la nostra vita in un frullatore impazzito e incomprensibile.

Il cast

Giordana Merengo è Giovanna, la protagonista della storia, mentre, Valeria Golino veste i panni di zia Vittoria. Alessandro Preziosi è Andrea mentre Pina Turco, è Nella: i genitori di Giovanna, due insegnanti di liceo. E poi c'è Rossella Gamba che interpreta Angela, la migliore amica di Giovanna, e ancora Azzurra Mennella, nei panni di Ida, sua sorella minore.

Ma c'è un'altra protagonista importante delle vicende di "La vita bugiarda degli adulti": è la città di Napoli. E un appartamentino piccolo borghese, dove le mattine e le giornate trascorrono con gli stessi rituali. Sempre.