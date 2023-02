Lady Diana, in vendita la casa della famiglia Spencer

D imora storica datata 1720, l'appartamento di Dallington Hall, a Northampton, apparteneva agli Spencer: ora la casa è in vendita

Risalente al 1720 circa, l'appartamento storico di Dallington Hall è stato costruito per Sir Joseph Jekyll, Master of the Rolls. Passata nelle mani della famiglia Raynsford, la residenza è poi diventata proprietà degli Spencer. Lì il prozio di Lady Diana ha vissuto fino alla morte del fratello: ora la casa è in vendita.

In vendita la casa della famiglia di Lady Diana

Principessa amatissima dal popolo britannico e non solo, Lady Diana ha lasciato un ricordo indelebile. Icona di stile ed esempio di altruismo, la principessa è finita in un vortice mediatico che a lungo l'ha vista protagonista. Ancora oggi, tra scandali e colpi di scena, non si smette di parlare di lei e la Royal Family continua a conquistare le prime pagine dei tabloid. Dopo la notizia delle lettere di Diana messe all'asta, dal Regno Unito arriva un'altra indiscrezione che la riguarda da vicino. È in vendita la residenza storica appartenuta a Charles Spencer. La casa, che risale al 1720 circa, si trova a Dallington Hall, a Northampton. Lì il prozio di Lady D visse fino alla morte del fratello, nel 1910, quando divenne il sesto conte di Spencer e si trasferì ad Althorp. Insomma, vivere in una casa dall'atmosfera regale è possibile: basta raggiungere Northampton (e disporre di 995mila sterline).

L'Onorevole Charles Robert Spencer, fratello del V conte Spencer, era un membro del partito conservatore e negli anni Ottanta dell'Ottocento rappresentò in Parlamento il Northamptonshire North. Proprio nella cantina dei vini di Dallington Hall (oggi una sala giochi), Sir Spencer era solito cenare con i colleghi del partito.

La storia e la bellezza della residenza

Risalente al 1720, la residenza è stata costruita per Sir Joseph Jekyll, Master of the Rolls. Appartenuta poi alla famiglia Raynsforde, la casa è stata successivamente acquisita dalla famiglia Spencer di Althorp. Dopo il trasferimento del prozio di Diana, la dimora storica è stata adibita a luogo di convalescenza per i soldati feriti durante la Seconda Guerra Mondiale, infine trasformata in appartamenti.

Dall'ingresso (con una porta alta circa 4 metri) si intravede una grande scalinata in rovere. Impossibile non restare ammaliati dal salotto con un grande camino e dalla sala da pranzo con accesso alla terrazza. Non mancano neppure guardaroba, sala giochi e sauna. La villa, inoltre, ha a disposizione ben cinque camere da letto.

Oltre all'imponente camino, il salotto vanta finestre a ghigliottina a tutta lunghezza, sul lato sud. Sia dal salotto sia dalla cucina si raggiunge la sala da pranzo, che dispone di una porta a vetri sulla terrazza (per garantire all'interno massima luminosità) e una scala che conduce al piano seminterrato. Qui si trova l'ampia sala giochi a volta, ma anche il ripostiglio, un attrezzato bagno con sauna e il locale caldaia eventualmente utilizzabile come dependance. Sofisticata anche la cucina, con elettrodomestici da incasso.

Naturalmente, non mancano i giardini privati e dalla residenza si può accedere persino ai giardini comunali e al Dallington Park adiacente. La stazione ferroviaria di Northampton è raggiungibile a piedi e offre treni veloci per London Euston. Il centro del paese dista circa due chilometri. Nelle vicinanze si trovano ulteriori strutture, come ristoranti, cinema, supermercati e stadi.