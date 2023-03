Laura Pausini e Paolo Carta pronti per il grande passo? Le indiscrezioni

S arebbero già marito e moglie se la pandemia non avesse rivoluzionato i piani. Ora però per Laura Pausini e Paolo Carta le nozze sembrano sempre più vicine

Dopo 18 anni di fidanzamento, una carriera insieme e una figlia, Laura Pausini e Paolo Carta sembrano ormai pronti al grande passo: davvero i due si sposano? Le indiscrezioni parlano chiaro...

Laura Pausini e Paolo Carta presto sposi?

Avevano già deciso di sposarsi, ma lo scoppio della pandemia ha rivoluzionato i piani. Ora potrebbe essere la volta buona e a confermarlo sarebbero le pubblicazioni di matrimonio consultabili sui siti dei comuni di residenza, Roma per Carta e Castel Bolognese nel caso di Laura Pausini. Dai diretti interessati per il momento tutto tace, ma per alcuni le nozze sarebbero sempre più vicine. Potrebbe essere questione di mesi, forse a giugno, prima della partenza del tour estivo della cantante, forse a Solarolo, il paese romagnolo dove lei è cresciuta e al quale resta affezionatissima.

Che l'artista sia desiderosa di indossare l'abito bianco sembra ormai certo. La proposta di Paolo pare fosse arrivata già nel lontano 2012, ma solo poco tempo dopo la Pausini avrebbe scoperto di essere in dolce attesa. Avevano così deciso di aspettare, sognando la loro bambina portare le fedi in occasione di un giorno così speciale. Il momento si sta avvicinando?

Trent'anni di carriera e tante pazzie

In occasione dei suoi trent'anni di carriera, a fine febbraio, Laura Pausini ha assicurato ai fan di avere in serbo "moltissime sorprese".

Intanto, una è stata un’inedita maratona live: ventiquattro ore, tre città, due continenti e cinque lingue per festeggiare trent’anni di carriera. Un’impresa senza precedenti, uno sforzo fisico e vocale che Laura Pausini ha voluto per il suo grande pubblico che la supporta e la sostiene. «Sono state 24 ore di viaggio» ha raccontato a RTL 102.5. «Quando ho pensato di festeggiare questi trent’anni di carriera non volevo fare una cosa classica. Ho pensato a tutte le pazzie che i miei fan hanno fatto per me durante questi anni, seguendomi ovunque. Alcuni hanno fatto grandi follie, altri sono rimasti semplicemente fedeli, non mi hanno tradita mai. Questa è la più grande follia d’amore».

Ma non è la sola. Laura si stava forse riferendo alle nozze? In tanti ci sperano.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta, che nel 2024 festeggerà i suoi 60 anni, ha dieci anni in più della compagna e ha un matrimonio alle spalle, con 3 figli. Ha divorziato ufficialmente nel 2012.

Chitarrista e produttore discografico, il celebre compagno della Pausini ha lavorato al fianco di grandi artisti della musica italiana e internazionale, come Whitney Houston e Lionel Richie. Dal 2005 è il chitarrista di Laura Pausini, oltre a essere il suo fidanzato. Nel 2013 è nata Paola, la loro bambina.