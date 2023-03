Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: le prime foto

" Abbiamo detto sì". E' il post che accompagna la foto di Laura Pausini e Paolo Carta in abito nuziale pubblicata questa mattina dalla cantante sui social

Avevano deciso di sposarsi qualche tempo fa, poi la pandemia aveva mandato tutto a monte. Ora, dopo 18 anni di fidanzamento, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta si sono detti ufficialmente "sì".

Pausini-Carta: "Abbiamo detto 'sì'"

La popstar aveva anticipato 24 ore fa sui social le imminenti nozze con una frase romantica: "Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia. C'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi". Poi questa mattina sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al marito, accompagnata dalla frase "Abbiamo detto sì" in più lingue.

La figlia Paola damigella di nozze

Sui social della coppia sono comparse le prime immagini della cerimonia, svoltasi a Roma lontano dai riflettori. Presenti alle nozze le rispettive famiglie, gli amici più intimi e naturalmente Paola, la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta che ha fatto da damigella alla loro unione in pizzo bianco con un bouquet di fiori.

Tra gli scatti condivisi con i fan anche quella delle fedi appena scambiate e il momento del sì: i neo sposi si tengono per mano, sullo sfondo fiori e candele.

Social presi d'assalto

Un matrimonio, quello della cantante di Solarolo, molto atteso dai fan: i profili ufficiali sono stati presi d'assalto in pochi minuti dai followers, che stanno ricoprendo la loro beniamina di auguri e congratulazioni.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta, che l'anno prossimo compirà 60 anni, 10 in più della Pausini, ha un matrimonio e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012. E' chitarrista e produttore discografico ed ha collaborato con diversi big della canzone italiana (Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Adriano Celentano, per citarne alcuni) e artisti stranieri del calibro di Whitney Houston o Lionel Richie, principalmente in contesti televisivi.

Dal 2005, oltre a essere compagno, è anche chitarrista della Pausini. I due hanno avuto una figlia, Paola, nel 2013.

Laura Pausini e le "sorprese" per i fan

A fine febbraio, per la festa per i suoi trent'anni di carriera, Laura Pausini aveva detto di avere in serbo "moltissime sorprese" per i suoi fan, forse riferendosi anche alle nozze. In quell'occasione era stata a New York, Madrid e Milano per tre live gratuiti in 24 ore: non solo una prova per "fisico, forza e voce" con cui ricordare la vittoria a Sanremo con "La Solitudine" nel 1993 e i tanti successi ottenuti, ma anche un modo di ricompensare i "sacrifici" dei fan che l'hanno accompagnata in tutto questo tempo.

Quello è stato solo il primo appuntamento del suo 2023: a distanza di cinque anni dall'ultimo tour, la cantante tornerà nelle piazze e negli stadi di tutto il mondo con Anteprima in Piazza San Marco a Venezia e Plaza De España a Siviglia tra giugno e luglio.