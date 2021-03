Tutte le facce buffe di Laura Pausini

L a cantante ha postato sui suoi profili social il momento di gioia in cui ha scoperto la candidatura agli Oscar 2021 del suo brano "Io Sì". Ma non è la prima volta: ecco foto e meme con le sue espressioni di felicità

«Grazie mille, grazie Academy, grazie». Urla di gioia Laura Pausini nel video pubblicato sui suoi profili social in cui esulta dal divano di casa, accanto al compagno Paolo Carta e alla figlia Paola. Con il brano "Io sì" infatti, la cantante romagnola ha conquistato non solo il Golden Globe come migliore canzone originale del 2020 - nel film "La Vita davanti a sé" di Edoardo Ponti in cui recita la madre Sophia Loren - ma anche una preziosissima nomination agli Oscar nella categoria "Best Original Song" e cioè "Migliore canzone originale". «Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare», scrive Laura Pausini.

C'è chi vede già la pregiata statuetta dorata nelle mani della nostra ravennate che si dovrà contendere il premio con "Fight for You", colonna sonora del film "Judas and the Black Messiah", con "Hear My Voice" de "Il processo ai Chicago 7", con il brano "Husavik" presente ne "La storia dei Fire Saga" e infine con "Speak Now" della pellicola "Quella notte a Miami". Ma, in realtà, quello che tutti attendono, è il momento in cui la cantante, che da ragazzina affiancava il padre nelle serate di pianobar lungo la riviera romagnola, esulterà per la vittoria. Perché il suo entusiasmo non è solo contagioso ma è anche diventato, negli anni, grande fonte di ispirazione per i numerosi meme che sono stati creati grazie alle sue buffe espressioni e alle sue esplosioni di gioia.

Simpatica e soprattutto autoironica, la Pausini si è sempre divertita molto ad assecondare le immagini che in pochi attimi facevano il giro del Web: chiaramente la volontà della cantante è quella di ridere, scherzare, e "giocare" insieme a fan e follower per smorzare la tensione di qualche battutaccia di troppo o dell'inquietudine nata dall'ultimo anno rinchiusi in casa. È stata la stessa Pausini ad ironizzare prima sul fatto che, l'ormai ex presidente Giuseppe Conte, organizzasse conferenze stampa proprio durante le sue dirette Instagram e, quando ha "postato" la mitica canzone "Conte se ne è andato e non ritorna più…" facendo il verso al suo primo successo canticchiato da tutti per un'estate intera, ha fatto letteralmente impazzire tutti .

Quello che piace da sempre di lei, a quasi 30 anni dalla sua prima vittoria al Festival di Sanremo con "La solitudine", è proprio quella sua genuinità, quel suo modo sincero e pulito di esprimere felicità e contentezza tipico della Romagna più ruspante.

Ora non ci resta che guardare insieme il video della commovente e toccante canzone che le sta consegnando la fama internazionale e la nomination agli Oscar.