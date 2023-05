Addio Tina Turner, da Mick Jagger a Eros Ramazzotti: il cordoglio delle star

L a morte di Tina Turner ha suscitato un'ondata di commozione in tutto il mondo. Ecco i messaggi di cordoglio delle star sui social network

Il mondo piange Tina Turner, la regina del rock che si è spenta nella sua casa in Svizzera all'età di 83 anni. Da Mick Jagger a Elton John, da Diana Ross ad Angela Bassett, da Alicia Keys a Eros Ramazzotti, i big della musica e del cinema hanno riempito i social network di messaggi di cordoglio, pubblicando le loro foto e i loro ricordi insieme alla cantante.

Le lacrime di Mick Jagger: «Non la dimenticherò mai»

«Sono così addolorato per la scomparsa della mia meravigliosa amica Tina Turner», ha scritto su Twitter il frontman dei Rolling Stone, Mick Jagger. Ha continuato: «Era davvero un'artista e una cantante di enorme talento. Stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato tantissimo quando ero giovane e non la dimenticherò mai». Tina Turner si è esibita insieme a Mick Jagger durante il live Aid del 1985. Negli Anni Sessanta cantò in tour con la band. Il chitarrista e bassista Ronnie Wood ha espresso il suo cordoglio, ricordandola come «una grande amica della nostra famiglia».

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Tina Turner, il ricordo di Alicia Keys

Commosso il ricordo di Alicia Keys, che sui social network ha scritto: «Che donna, che vita, che guerriera. Il giorno in cui ti ho incontrata, Tina, non riuscivo a credere di essere in presenza della tua grandezza. Devo celebrare e ringraziarti per tutto l'amore che hai riversato attorno a te. Le canzoni che hai cantato ci hanno dato il coraggio di essere pienamente noi stessi. Sei una forza impetuosa come donna e come performer. Tutte queste cose sono state fari di luce non solo per me, ma per tutte le persone nel mondo che stanno cercando se stesse e il loro essere senza paura, attraverso la vulnerabilità. Grazie, grazie, grazie dal profondo dei nostri cuori, bellissima sorella maggiore. Riposa in pace. Ti amiamo e adoriamo infinitamente».

Elton John: «Una leggenda assoluta»

Anche Elton John ha affidato ai social network le sue lacrime, scrivendo: «Abbiamo perso una delle più emozionanti ed elettriche performer del mondo. Una leggenda assoluta su disco e sul palco. Era intoccabile. Condoglianze a Erwin e alla sua famiglia. La notizia più triste».

Tina Turner, Diana Ross: «Sono scioccata»

Diana Ross è rimasta profondamente scossa dalla morte di Tina Turner. La cantante ha pubblicato su Twitter una sua foto insieme alla regina del rock e ha scritto: «Sono scioccata e triste, mando le mie condoglianze alla famiglia di Tina Turner e alle persone che amava».

Ciara: «Il Paradiso ha guadagnato un angelo»

Ciara, invece, ha ringraziato Tina Turner per averla ispirata nel corso della sua carriera. «Il Paradiso ha guadagnato un angelo», ha scritto la cantante sui social network, «riposa in pace Tina Turner. Grazie per l'ispirazione che hai dato a tutti noi».

Ipa 1 di 11 - Tina Turner si è spenta nella sua casa in Svizzera all'età di 83 anni. Ipa 2 di 11 - Tina Turner canta con Eros Ramazzotti. Ipa 3 di 11 - Tina Turner durante un concerto nel 2000. Ipa 4 di 11 - L'ex presidente Usa, George Bush, stringe la mano a Tina Turner alla Casa Bianca nel 2005. Ipa 5 di 11 - Tina Turner durante un concerto nel 1990. Ipa 6 di 11 - Tina Turner con la principessa Diana. Ipa 7 di 11 - Tina Turner era considerata la regina del rock and roll. Ipa 8 di 11 - Tina Turner sul set del film What's Love Got to Do with It. Ipa 9 di 11 - Tina Turner con David Bowie, morto nel 2016. Ipa 10 di 11 - Tina Turner con lo stilista Giorgio Armani. Ipa 11 di 11 - Tina Turner con Sophia Loren a una sfilata di Giorgio Armani.

Tina Turner, le parole di Mariah Carey

Mariah Carey ha ricordato quanto Tina Turner sia stata d'ispirazione «per le donne di tutto il mondo». «Le parole leggendaria, iconica, diva e superstar sono spesso abusate, eppure Tina Turner le incarna tutte e molte altre ancora: un'incredibile performer, musicista e pioniera», ha scritto su Twitter la cantante, «per me sarà sempre una sopravvissuta e un'ispirazione per le donne di tutto il mondo. La sua musica continuerà a ispirare le generazioni a venire. Riposa in pace, regina».

L'amore di Bryan Adams

Bryan Adams ha ricordato quando si esibirono insieme. «Grazie per essere l'ispirazione per milioni di persone», ha scritto sui social network. Ha aggiunto: «Ti sarò per sempre grato per avermi portato in tour con te, per avermi permesso di andare in studio insieme ed essere tuo amico. Grazie per aver detto la tua verità e averci dato il dono della tua voce. Le mie condoglianze a Erwin e alla famiglia di Tina. È solo amore... e questo è tutto».

Il cordoglio di Angela Bassett

Commovente il messaggio dell'attrice Angela Bassett, che ha interpretato Tina Turner nel film del 1993 What's Love Got to Do With It. «Come dire addio a una donna che si è appropriata del suo dolore e del suo trauma e lo ha usato come mezzo per aiutare a cambiare il mondo?», ha scritto l'attrice sui social network. Ha aggiunto: «Attraverso il coraggio di raccontare la sua storia, l'impegno a mantenere la rotta nella sua vita, a prescindere dai sacrifici, e la determinazione a ritagliarsi uno spazio nel rock and roll per se stessa e per gli altri che le assomigliano, Tina Turner ha mostrato agli altri che vivevano nella paura come dovrebbe essere un bel futuro pieno di amore, compassione e libertà. Le sue ultime parole per me sono state: “Non mi hai mai imitato. Invece, hai raggiunto il profondo della tua anima, hai trovato la Tina che è in te e l'hai mostrata al mondo”. Terrò queste parole vicino al mio cuore per il resto dei miei giorni».

Tina Turner, il messaggio della Casa Bianca

La morte di Tina Turner ha suscitato un'ondata di emozione in tutto il mondo. Anche la Casa Bianca e la Nasa hanno voluto omaggiare la diva del rock. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha detto: «Era semplicemente la migliore. Prima di essere la regina del rock and roll, Tina Turner era la figlia di un contadino del Tennessee. Da bambina ha cantato nel coro della chiesa prima di diventare una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi. Oltre a essere un talento irripetibile che ha cambiato per sempre la musica americana, la forza personale di Tina era notevole. Superando le avversità e persino gli abusi, ha costruito una carriera per i secoli e una vita e un'eredità che erano interamente sue».

Per la Nasa è già nel firmamento

La Nasa ha ha pubblicato su Twitter un messaggio con l'immagine del firmamento ripreso dal telescopio Hubble. Nel tweet si legge: «Simply the best. La leggenda della musica Tina Turner ha brillato sul palco e in milioni di cuori come regina del rock 'n' roll. La sua eredità vivrà per sempre tra le stelle».

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

Eros Ramazzotti scosso per la morte di Tina Turner

Tra i vip italiani, anche Eros Ramazzotti, che ha avuto modo di lavorare con Tina Turner, ha espresso il suo cordoglio. «Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale», ha scritto il cantante su Instagram. Ha aggiunto: «Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros».

Giorgio Armani: «Sembrava eterna»

Lo stilista Giorgio Armani sul suo Instagram ha scritto: «Ho saputo della scomparsa di Tina Turner con tristezza e incredulità: con la sua incredibile energia sembrava eterna. La sua musica lo è certamente. Mi mancherà una grande amica, che ho avuto anche il piacere di vestire tante volte. Nella vita era come se fosse sul palco: pura energia. Sono profondamente addolorato».