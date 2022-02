L 'attore e la modella da qualche mese si sono trasferiti nel capoluogo meneghino con la piccola Nina che a maggio spegne due candeline. E in un attimo di entrano la famiglia più cool

Cosa ci fa Luca Argentero nel capoluogo lombardo? Il protagonista della fiction di successo Doc - Nelle tue mani, insieme alla moglie, modella e imprenditrice, Cristina Marino, e alla piccola Nina Speranza, la bambina che hanno avuto due anni fa, si è trasferito a Milano dopo aver trascorso gli ultimi due anni (tutto il periodo della pandemia) in Umbria. In un attimo i tre sono diventati la famiglia più ricercata e cool!

I due (bellissimi) sono senza dubbio la coppia del momento e l'annuncio del trasferimento, che è stato confermato dallo stesso Argentero ospite della trasmissione «Che tempo che fa», non è arrivato a sorpresa: «Mi trovo molto bene» ha detto l’attore «abbiamo scelto la zona di Porta Nuova. In realtà la nostra casa è stata finita il 28 febbraio 2020, poi è arrivato il Covid e ci siamo trasferiti in campagna, in Umbria, che è stato un più piacevole per vivere una situazione terribile. Poi ho girato a Roma “Doc”. Insomma, sono milanese da poco».

Una coppia fashion

La coppia aveva già attirato tutti i flash dei fotografi durante la Prima della Scala, il 7 dicembre 2021, ospiti di Giorgio Armani, grandissimo sostenitore del teatro meneghino. Inoltre Cristina Marino è sempre in prima linea nelle sfilate di moda e durante le Fashion Week e la casa di Milano (i due avevano vissuto a Torino fino a qualche anno fa) è un appoggio essenziale. Argentero inoltre, impegnato anche a teatro, sarà protagonista agli Arcimboldi fino al 21 marzo con il suo spettacolo teatrale «È questa la vita che sognavo da bambino?», per la regia di Edoardo Leo.

L'incontro ai Caraibi

Prima di incontrare la Marino nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi, Argentero era sposato con l'attrice e doppiatrice Myriam Catania con cui era stato fidanzato cinque anni prima di convolare a nozze. L'incontro con la splendida Cristina è stato fatale e il matrimonio non ha resistito. Nel giro di un anno, l'attore che ha esordito in Tv nella fiction Carabinieri, si è costruito una nuova "vita" con la modella e, dopo la nascita di Nina nel maggio 2020, i due attori si sono sposati lo scorso 5 giugno a Città della Pieve.