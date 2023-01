Madonna, mega tour per i 40 anni di carriera

U n nuovo brano, già diventato virale, e un tour dove si esibirà nei suoi più grandi successi. Madonna lancia The Celebration Tour e i biglietti vanno subito a ruba. A proposito: verrà anche in Italia

Madonna è tornata. La regina del pop ha lanciato un nuovo brano, Back that up to the beat, e ha annunciato una tournée con esibizioni speciali per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Quanto basta per fare impazzire i fan, soprattutto quelli italiani, che potranno finalmente rivederla in concerto a Milano.

Madonna ha lanciato un nuovo brano

La nuova canzone di Madonna, Back that up to the beat, è subito diventata virale su TikTok. Viene trasmessa su tutte le radio dal 20 gennaio ed è stata scritta dalla cantante insieme a Brittany Hazzard e Pharrell Williams, e prodotta da Madonna e Pharrell con Jeff Bhasker e Mike Dean. Ma a entusiasmare i fan è stato l'annuncio del nuovo tour. Erano otto anni che Madonna non si esibiva più in Italia. Il The Celebration Tour, durante il quale ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant'anni, arriverà al Mediolanum Forum di Milano il 23 novembre. I biglietti sono andati a ruba.

Madonna ha annunciato il suo nuovo tour con un video virale che strizza l'occhio al suo innovativo film Truth or Dare. Alla realizzazione hanno partecipato star come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre. Il video si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi più grandi successi. Madonna, che è la cantante che ha venduto più biglietti in tutto il mondo, accetta la sfida annunciando The Celebration Tour, che prenderà il via in Canada, a Vancouver il 15 luglio. La tournée toccherà diverse città del Canada, degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Europa. Qui, dopo Londra, Madonna si esibirà in Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, Portogallo, Parigi, Germania e Paesi Bassi. Il 23 novembre sarà in Italia.

Madonna ha "ripulito" la sua pagina su Instagram

In attesa di salire sul palco, Madonna ha ripulito il suo profilo Instagram cancellando tantissime immagini e lasciando solo il video con cui annuncia il tour e la locandina dell'evento, dove indossa uno dei suoi look più iconici: il body con il reggiseno-proiettile, il bullet bra con le coppe a cono. Le foto in corsetto risalgono ai tempi di Like A Virgin, quando Madonna portava i capelli cotonati e scandalizzava mezzo mondo con i suoi look provocanti. Sono passati quarant'anni, ma la sua forza, la sua energia e il suo carisma sono rimasti intatti.

La storia dell'iconico bullet bra

Il bullet bra era uno dei capi di lingerie più desiderati dalle donne degli Anni Quaranta e Cinquanta. Lo hanno indossato star come Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor. La sua caratteristica era quella di allungare il seno femminile fino a farlo diventare quasi irrealistico. Sulla locandina del tour Madonna appare in una foto di fine anni Ottanta, con i capelli cotonati e il corsetto firmato Jean-Paul Gaultier, una rielaborazione di quello degli Anni Quaranta.

Quando Madonna era ancora agli inizi

Madonna ha pubblicato il suo primo singolo nell'ottobre del 1982. Everybody, questo il titolo, ottenne una buona programmazione nelle radio R&B e raggiunse il terzo posto nella Billboard Hot Dance/Club Party Chart. Subito dopo la cantante lanciò Holiday, una delle sue canzoni di maggior successo degli Anni Ottanta e la prima hit a entrare in classifica anche in Europa. Nel luglio del 1983 pubblicò il suo primo album, intitolato semplicemente Madonna. Vinse cinque dischi di platino. Il resto è storia.