Taylor Swift ha scritto una canzone per il film Barbie? I fan ci sperano…

I l tam tam dopo le parole pronunciate dal conduttore Carson Daly e diventate subito virali sulla partecipazione della cantante all'atteso film

C'è anche Taylor Swift tra gli artisti che firmeranno la colonna sonora del film Barbie? Sì, a giudicare da quanto si è lasciato sfuggire il conduttore Carson Daly.

L'anticipazione di Carson Daly su Taylor Swift

Il filmato è diventato virale in qualche ora su TikTok. Il famoso anchorman stava parlando del film di Greta Gerwing e ha affermato che i brani del film sono affidati alle migliori popstar del momento, tra cui Taylor Swift. Quanto basta per scatenare un terremoto sui social tra i fan della cantante. Tanto che qualche ora dopo, Daly ha fatto una parziale marcia indietro, spiegando di non avere news ufficiali ma di riportare solo quelle diffuse sul web.

L'attesa per il film "Barbie"

C'è grande attesa per l'uscita del film "Barbie", nelle sale dal 21 luglio. I produttori centellinano le anticipazioni e il trend "Barbiecore" spopola sui social. Anche perché nel film ispirato dalla famosa bambola Mattel, prenderà parte un cast stellare. E sarà accompagnato dalla musica cantata da icone del pop internazionale come Dua Lipa, Lizzo, Karol G e molti altri. Se Taylor Swift ne faccia parte o meno, lo si saprà presto.

Il tour trionfale di Taylor Swift

Nel frattempo continua il suo tour trionfale. Partito dagli Stati Uniti il 15 marzo, "The Eras Tour" proseguirà – dopo una pausa dal 6 al 23 agosto – in Sud America con 12 date certe. Ma come riporta il sito ufficiale www.taylorswift.com è previsto l’annuncio di nuove date che potrebbero comprendere l'Europa e l'Italia.

Lo Swift-Tok

Il successo dei concerti della popstar cresciuta in Pennsylvania e fiorita a Nashville, cuore della musica country, è tale che su TikTok è nato lo Swift-Tok. Il social network è invaso dai video della cantante e dalle testimonianze dell'amore che i suoi fan, le "Swifties", provano per lei. Sono le stesse che ora sognano la partecipazione del loro idolo anche al film Barbie.