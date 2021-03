Matilda De Angelis: la giovane attrice italiana più invidiata al mondo

L a bolognese 25enne è l'attrice italiana più ricercata: dalla miniserie The Undoing a Sanremo fino a Leonardo la sua ascesa è irresistibile. E dal Daily Mail sappiamo che è fortunatissima anche in amore

Matilda De Angelis è senza dubbio la ragazza del momento. Classe 1995, la giovane bolognese è ormai una affermata attrice internazionale: dopo The Undoing, e quel "triangolo" amoroso dai toni noir tra lei, Hugh Grant e Nicole Kidman, Matilda non è più solo una promessa del cinema italiano, ma una rivelazione mondiale.

È stata trasformata, nel giro di una miniserie, nella ragazza italiana più famosa e desiderata. A noi piace per la sua naturalezza e il suo, quasi "sfrontato" ma certamente sincerissimo umorismo che abbiamo imparato a conoscere durante il Festival di Sanremo e attraverso i social - i suoi profili sono un mix di tendenze, fashion, body positive (la sua autoironia in materia di brufoli è strepitosa) e citazioni della poetessa Alda Merini.

E pensare che al cinema Matilda De Angelis ci arriva per puro caso: un amico le suggerisce di presentarsi al provino di "Veloce come il vento" e lei, che non ha mai studiato recitazione, viene presa all'istante. Al fianco di Stefano Accorsi prende persino la patente, si infila la tuta da pilota, si sporca il viso e le mani di grasso e vince il Premio Biraghi e quello del Taormina Film Festival come rivelazione.

E non è tutto. La candidano subito per il David di Donatello non solo come attrice ma anche come cantante di "Seventeen", il brano chiave della colonna sonora del film. Già, perché in fondo la prima passione dell'emiliana Matilda è stata la musica. A 11 anni studiava chitarra e violino. A 13 componeva le prime canzoni. E a 14, con la band Rumba de Bodas ha inciso il primo album (Karnaval Fou e Super Bowl) e fatto tournée in tutta Europa.

Ma la De Angelis ha sempre puntato in alto e non ha mai smetto di lavorare sodo, così quest’anno si ritrova ad essere candidata per la seconda nomination come Miglior attrice non protagonista per l’incredibile storia dell’Isola delle rose.

Insomma, tra videoclip (Tutto qui accade dei Negramaro, Felicità puttana di Thegiornalisti), cinema (Una famiglia, Il premio, Youtopia, Una vita spericolata), televisione (Tutto può succedere, The Undoing e Leonardo) Matilda sta accumulando un successo dietro l'altro.

Senza dimenticare l'amore.

Dopo una storia durata tre anni con il bellissimo attore Andrea Arcangeli - li avevamo visti sul red carpet del Festival del cinema di Venezia nel 2017 tra balli, baci e abbracci - oggi frequenta Nayt.

Chi è? Si tratta del nome d'arte di William Mezzanotte. Nato a Isernia il 9 novembre 1994, ha iniziato a scrivere testi nel 2009 e nel giro di due anni ha pubblicato No Story. Da allora è passato da etichette indipendenti alla Sony Music. E dal 2012 a oggi ha inciso 5 album, due EP e altrettanti Mixtape collaborando con Tha Supreme, Gemitaiz, Jamil, Tre e Nicola Siciliano.

Sarà stata la musica a incrociare i destini di Matilda e William? Non sappiamo. Ma sarebbe bello se il libro scritto dal musicista "Non voglio fare cose normali" venisse portato in scena dalla stessa fidanzata, non trovate?