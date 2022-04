Matrimonio Beckham: l’abito da sposa di Nicola Peltz

P er il matrimonio con Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ha indossando un abito firmato dalla maison Valentino: un modello Haute Couture tradizionale con un twist moderno. Ecco tutti i dettagli rivelati dalla sposa

L'abito da sposa di Nicola Peltz

Per dire sì al suo Brooklyn Beckham, la bella modella ed ereditiera Nicola Peltz sognava un abito da favola che le regalasse l'allure unica dell'indimenticabile Brigitte Bardot e quel twist moderno del suo idolo di sempre Claudia Schiffer.

Il mix delle due icone di stile è riuscito perfettamente nella creazione firmata da Valentino Haute Couture che la Peltz ha indossato il 9 aprile nella villa di famiglia a Palm Beach per sposare il figlio di David e Victoria Beckham.

La stylist delle star

«Un abito da sposa tradizionale con un inedito flair moderno, il più bello che abbia mai visto», ha raccontato la stylist della Peltz, Leslie Fremar. E, per intenderci, si tratta della stylist delle star del calibro di Demi Moore, Julianne Moore e Charlize Theron. Detto da lei quindi suona incredibile. Ma si tratta di oltre un anno di lavoro (la data delle nozze è infatti stata rimandata ben due volte a causa della pandemia) fatto di confronti, scelte, cambiamenti e quattro prove di cui due in Italia, nella sede romana di Valentino, e altri due nell'atelier della maison a Miami. E così, nel tempo, quello schizzo iniziale, forse un po' troppo complesso e retrò, si è trasformato in quello che tutti abbiamo potuto ammirare: «La sua semplicità era magnifica», ha rivelato la Freman.

Omaggio agli anni Novanta

Nicola Peltz aveva chiaro fin da subito che doveva essere Valentino a disegnare il suo abito da sposa tanto che aveva già fatto le prove generali durante il Met Gala dello scorso anno con una creazione color ciclamino impreziosita da lunghi guanti in pelle cipria.

Questa volta il look era invece completato da guanti realizzati a mano in pizzo francese che richiamavano lo strascico del velo che accarezzava la coda dell'abito bianco.

Un vero e proprio omaggio agli anni Novanta!

Il beauty look della sposa

La Peltz (e ovviamente una collaudata squadra di beauty designer ed hair stylist) ha optato per un semiraccolto strategico per affrancare il velo: «Ho sempre avuto l'idea di tenere i capelli metà raccolti e metà sciolti, ma alla fine abbiamo optato per una frangia lunga con capelli sciolti e naturali», ha raccontato a Vogue UK la sposina sottolineando anche come, tutti gli outfit del giorno prima e dopo il grande evento siano stati ispirati dalla Schiffer (che però non si è espressa in merito nonostante tutti i complimenti).

Anche il make up firmato Chanel era un chiaro richiamo agli anni delle prime, vere top model. Un trucco fresco e naturale per accentuare i suoi zigomi (già incredibili e sorprendentemente liftati nonostante la giovane età). Sugli occhi, Nicola non ha rinunciato a un tratto di eyeliner, tra i suoi prodotti preferiti, mentre le labbra sono state "laccate" da un lipstick dai toni neutri.

Impeccabile mood retrò-contemporaneo da replicare subito. Anche senza bisogno di andare all'altare!