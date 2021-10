Mauro Icardi e Wanda Nara: dalla favola al divorzio

D all'Argentina raccontano di un divorzio (la cifra è stratosferica) tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma intanto ogni ora che passa la telenovela si arricchisce con nuove piccanti puntate

Sarà presto divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dicono dall'Argentina, patria dell'attrice e conduttrice e del calciatore. A Buenos Aires, infatti, sono certi che la moglie-agente dell'attaccante del Psg stia già pensando alla separazione dopo aver scoperto il (tentato) "tradimento" con la modella Eugenia Suarez del focoso Maurito. Da qualche giorno la telenovela non fa che arricchirsi di nuove, intriganti e bollenti puntate e di dettagli del rapporto tra la bionda Wanda e il giocatore. Anche perché la moglie ferita non fa che aggiornare costantemente i suoi follower sui social.

L'ultimo tweet è arrivato nella notte in risposta alla conduttrice televisiva argentina Alejandra Maglietti che l'accusava di aver "orchestrato" uno show senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi. La risposta di Wanda? «Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito». Il riferimento è chiaramente a "China" Suarez che avrebbe mostrato, neanche troppo velatamente, a Icardi, il suo grande desiderio di un incontro ravvicinato.

Wanda - si sa, noi donne abbiamo un certo sesto senso - già da tempo controllava il marito (pare lo abbia fatto pedinare da un detective) perché sospettava un flirt, e a poco sono valsi i tentativi di lui di riconciliazione e i voli Parigi-Milano, saltando gli allenamenti, per stare con lei. Incomprensioni e sospetti hanno preso il sopravvento e, secondo la trasmissione "Los Angeles de la manana", si parlerebbe già di «una separazione da 60 milioni di euro in proprietà e denaro, senza contare i gioielli e le opere d'arte». Vera rottura o messinscena a scopo pubblicitario?

«Non ci sono solo messaggi diretti su Instagram, ma anche su Telegram, e chiamate che Wanda ha scoperto - sembra abbia persino fatto hackerare il telefono del marito. Icardi e Suarez non hanno mai fatto sesso, lei gli inviava solo foto provocanti dal set e lui dei suoi momenti negli spogliatoi dopo gli allenamenti», ha rivelato ancora LAM svelando il messaggio che la modella ha inviato all'attaccante: «Un giorno io e te dovremmo vederci per andare a festeggiare in una parte del mondo in cui nessuno ti conosce…».

Ma basta davvero qualche messaggino per far gridare allo scandalo e al divorzio?

Se però Icardi ha postato una foto con Wanda facendo intendere che fosse tornato il sereno tra i due, forse per mettere a tacere le voci scatenate dalla stessa Wanda, lei ha replicato mostrando la mano senza più anello: «Mi piace di più la mia mano senza anello».

E mentre aspettiamo la prossima puntata della soap opera, è interessante sottolineare come, l'ex di lei, nonché ex migliore amico di lui, Maxi Lopez - ricorderete tutti che è stato mollato dopo tre figli proprio perché l'avvenente Wanda si era innamorata dall'amico Maurito - sia stato sentito dire «Il karma…chi la fa, l'aspetti».