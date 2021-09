N ell'ultima campagna pubblicitaria l'obiettivo della fotografa Donna Trope ritrae un duo seducente e provocante diventato immediatamente virale. Così come il successo del marchio di Kim Kardashian

Megan Fox e Kourtney Kardashian provocano parecchio nella nuova campagna di SKimS, il marchio di intimo e loungewear creato dalla sorella maggiore del clan Kardashian, Kim, da cui il brand prende il nome. Dall'obiettivo della fotografa di moda Donna Trope sono arrivati sui social scatti audaci e sexy che hanno fatto il pieno di like (e commenti) in poche ore.

La Rete le ha definite il duo lesbo-soft più sexy del Pianeta. Come darle torto. Non solo capi in cotone, morbidi e confortevoli per essere indossati nella vita di tutti i giorni - la linea Cotton di SKimS comprende slip, bralette, reggiseni e canottiere a prezzi accessibili per tutte le taglie e tutte le silhouette - ma anche pezzi che le donne possono indossare per sentirsi sexy, sicure di sé e dotate di potere seduttivo eccezionale. Non a caso lo slogan del marchio tanto amato da celeb e donne è «SKimS capisce davvero cosa vogliono indossare le donne».

«Mi piace sempre girare con Skims e mi sono divertita moltissimo con Megan per questa campagna. Skims è davvero il punto di riferimento per me e lo direi anche se Kim non fosse mia sorella! È davvero il mio preferito», ha raccontato Kourtney. «Ho adorato posare per questa campagna insieme a Kourtney, ci siamo divertite molto insieme», ha aggiunto l'attrice.

Insomma, a Los Angeles gira una nuova coppia di BFF (Best Friends Forever) pronta a invadere la città degli angeli, e il Paese dei sogni, con gigantografie che stupiranno e "incanteranno" i passanti. Del resto, che le due si frequentassero assiduamente nell'ultimo periodo era ormai chiaro dopo l'ultimo red carpet insieme, quello degli MTV Video Music Awards, in cui, con outfit decisamente hot - un minidress dal mood bondage di Olivier Theyskens per Kourtney, e un abito nude di Mugler per Megan - hanno infiammato Instagram e dintorni.

Il feeling tra le due è risultato evidente: sul tappeto rosso o sul set di una campagna fotografica. Un po' come quello dei primi anni 2000 tra Paris Hilton e Nicole Ritchie. Così, la socialite, ma soprattutto imprenditrice, Kim Kardashian, individuando un’opportunità di marketing, ha assoldato la sorella e la best friend per la nuova campagna del suo brand di lingerie modellante.

Le fotografie dello shooting sono immediatamente approdate sui loro profili social tra contatti ravvicinati, giochi di mele e ciliegie e corpi che trasudano sex appeal. Ma certo non ci aspettavamo nulla di meno di quello che abbiamo visto. Cattivo gusto? O perfetto senso degli affari? I pareri sono ovviamente contrastanti ma a stupire è la risposta di una buona fetta di pubblico maschile che spinge le proprie donne ad indossare questo tipo di biancheria, comoda ma anche sexy. «Non vogliamo loro, vogliamo voi con la loro biancheria». Per una volta lasciamo perdere femminismo e politically correct, e leggiamo il messaggio semplicemente per quello che è senza strane dietrologie: un bel complimento.