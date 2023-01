Meghan Markle esclusa dal matrimonio di Pippa Middleton: svelato il motivo

L a sorella di Kate Middleton "forse temeva di essere messa in ombra dalla fidanzata di Harry". Sarebbe questo il motivo che ha spinto Pippa a escludere Meghan Markle dal suo matrimonio

Che Meghan Markle sia una figura scomoda e ingombrante all'interno della Royal Family è ormai assodato. Tra accuse, provocazioni e polemiche, Harry e Meghan hanno dichiarato guerra alla corona britannica. In "Spare", il nuovo chiacchieratissimo libro del duca di Sussex, nuove rivelazioni gettano fango sulla famiglia reale. Svelato anche il motivo per cui Meghan sarebbe stata esclusa dal matrimonio di Pippa Middleton, la cognata del principe William.

Meghan Markle esclusa dal matrimonio di Pippa Middleton: il motivo

L'esperta reale Camilla Tominey, in un articolo su The Telegraph, fornisce una versione piuttosto sconcertante. Rivela così il motivo che avrebbe spinto la sorella della principessa Kate a bandire Meghan dalle sue nozze, celebrate nella St Mark's Church.

La Tominey confermerebbe quanto rivelato dagli amici di Harry e Meghan, Omid Scobie e Carolyn Durand, nel libro "Finding Freedom", secondo cui Pippa Middleton e sua madre Carole temevano che l'ex attrice potesse rubare la scena alla sposa. Per questo motivo, sarebbe stata una presenza non gradita alla cerimonia religiosa. Non a caso, Harry - al tempo solo fidanzato con Meghan Markle - restò solo a quell'evento da fiaba. Esclusa la sua dolce metà.

"Meghan rimase sconvolta quando Pippa la bandì dal suo matrimonio", rivela al Telegraph l'esperta royal. Eppure sembrerebbe che Meghan Markle si fosse già preparata all'evento. Il vestito era pronto, ma Pippa aveva in serbo per lei ben altro, potendo partecipare solo al party successivo alle nozze. I signori Middleton, Carole e Michael, pare non la volessero vedere neppure al ricevimento. Ma a riportare il sereno fu Pippa, che "per mantenere la pace in famiglia", invitò Meghan alla celebrazione serale.

Il paragone sgradito

Il motivo dell'astio nei confronti di Meghan Markle sarebbe da individuare in un ironico - e spiacevole - paragone comparso sul Sun. Qualche giorno prima delle nozze di Pippa, infatti, il celebre tabloid britannico aveva dedicato una copertina al confronto tra le due, supponendo che il "wedding of the year" ( il "matrimonio dell’anno") potesse trasformarsi in "wedding of the rears" (cioè il "matrimonio dei sederi").

Per evitare sgraditi confronti e immagini compromettenti in prima pagina, catapultando nell'ombra la neo-sposa, i genitori di Kate e Pippa avrebbero preferito optare per una drastica decisione. I due, infatti, avevano espresso "preoccupazioni nutrite". La stessa Pippa, stando a quanto dichiarato dalla Tominey, "forse temeva di essere messa in ombra dalla fidanzata di Harry". E così addio a Meghan Markle, esclusa dalla cerimonia nella St Mark's Church.

Quel matrimonio per Meghan Markle è davvero da dimenticare. Oltre al danno la beffa. Al ricevimento organizzato nella casa della famiglia Middleton a Bucklebury, non le fu permesso di sedere accanto al suo Harry.

Il motivo? Una strana decisione presa dalla sposa. Pippa, infatti, aveva stabilito che nessuno avrebbe dovuto sedersi al lato della propria dolce metà, secondo la regola del "no ring, no bring". Per l'occasione, Meghan condivise il tavolo con la moglie di Roger Federer, Mirka, per poi ritrovarsi con il suo amato Harry sulla pista da ballo. Nelle prime ore del mattino, i due tornarono a Nottingham Cottage, il loro primo nido d'amore nel cuore di Kensington Palace.