Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, amore finito: cosa è successo

D opo oltre 16 anni di amore, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati. La coppia, che ha due figli, non vive più insieme. Non è la prima volta che succede. Sarà l'ultima?

Amore al capolinea per Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Per la seconda volta. Forse, è quella definitiva. La coppia si sarebbe detta addio dopo quasi quindici anni di matrimonio. Lo ha rivelato il magazine Diva e Donna, che ha scoperto che l'attrice e il regista non vivono più insieme: lei è rimasta nella casa di famiglia con i loro due figli, lui ha trovato una sistemazione poco distante. E a confermare il gossip è anche il settimanale Oggi, al quale una fonte ha rivelato: «Non è la prima volta, ciclicamente è capitato che si allontanassero».

Un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime uscite pubbliche della coppia, nessuno aveva notato segnali di crisi. Lo scorso ottobre, Micaela Ramazzotti aveva anche rilasciato una intervista dove elogiava il loro amore così lungo e così vivo. E anche Paolo Virzì aveva confidato di essere felice con sua moglie. Ma qualcosa doveva già essere nell'aria, se a distanza di pochi mesi la coppia non vive più insieme.

Un colpo di fulmine al provino per Tutta la vita davanti

Quella tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è una storia d'amore lunghissima e tra le più belle del cinema italiano. Iniziata nel 2006 con un colpo di fulmine a un provino. A raccontarlo è stata la stessa attrice. «Era un anno complicato», ha rivelato nell'ottobre scorso Micaela Ramazzotti al settimanale Oggi, «mi sembrava di non farcela a decollare e avevo bisogno di soldi per l’affitto, vivevo da sola sin dai 20 anni, così andai a Londra. Quando ero là mi cercarono per il provino di Non prendere impegni stasera, lasciai tutto e tornai. Non sapevo che fosse l’amore a chiamarmi». L'attrice venne chiamata a sostenere un provino con Paolo Virzì per il film Tutta la vita davanti. Ha raccontato: «Non volevo andarci. Arrivai con enormi occhiali neri perché avevo appena pianto e lui se ne accorse. Mi dicevo: “Ma figurati se mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà”. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi si avvicinò lui e mi diede in mano il copione: “Sonia sei tu”, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelta così, sulla fiducia».

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: oltre 16 anni d'amore

Un colpo di fulmine reciproco. Due anni dopo la coppia si è sposata, poi sono nati i due figli: Jacopo, che ha 12 anni, e Anna, 9. «Paolo è un grande marito e un grande padre», aveva aggiunto l'attrice nell'ottobre scorso, «è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un fortissimo senso di responsabilità verso la famiglia. Cucina anche benissimo. Paolo è la fortuna della mia vita: mi sento una donna amata. È un sentimento importante che condividiamo da 16 anni».

Cinque anni fa avevano annunciato la fine del loro matrimonio

Cinque mesi dopo, non è più così. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì vivono da separati. Non è la prima volta che succede: già nel 2018 avevano annunciato la fine del loro matrimonio. La crisi, però, era rientrata dopo pochi mesi. All'epoca, a mandarli in crisi erano stati i troppi impegni professionali e la conseguente lontananza. Lui era in giro a presentare Notti Magiche, lei impegnata sul set di Un anno in Italia. Alla fine, l'attrice aveva deciso di lasciare il marito. Secondo alcuni amici, però, Virzì si era presentato sotto casa in lacrime, supplicandola di tornare insieme, anche per amore dei figli. A febbraio del 2019 la situazione era ritornata alla normalità. Quattro mesi dopo, ecco una foto insieme sui social network, con Micaela Ramazzotti che sfoggiava un cuore disegnato sulla guancia mentre era abbracciata al marito. «My man», il mio uomo, aveva scritto a corredo dell'immagine. Pace fatta, dunque. Ma non è durata molto. Ora questa nuova crisi. Chissà se riusciranno a superarla.