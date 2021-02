Arriva Waffles+Mochi: la prima serie con Michelle Obama

N etflix annuncia l'arrivo della nuova serie "prescolare" firmata da Michelle Obama e prodotta da Higher Ground, la casa di produzione degli Obama in onda dal 16 marzo con 10 episodi



La lotta all'obesità infantile è stato uno dei cavalli di battaglia dell'ex First Lady americana Michelle Obama durante la sua presenza alla Casa Bianca e oggi la stessa signora Obama ha annunciato che il mese prossimo lancerà una serie televisiva per bambini (di dieci puntate) incentrata su un'alimentazione sana e salutare. In un tweet ha rivelato anche il simpatico titolo, "Waffles+Mochi", e ha scritto che l'anteprima sarà su Netflix il prossimo 16 marzo.

«Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante. Mi sarebbe piaciuto che Waffles+Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stiano imparando qualcosa».

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I’m excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY — Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021

Volete conoscere la spassosa storia che si svolge nella Terra dei Surgelati e che ha per protagonisti due amici di nome Waffles e Mochi? Parte tutto da un sogno, quello di diventare chef. L'unico problema è che tutto quello che cucinano è fatto di ghiaccio. Quando i due "amici del gusto" vengono assunti in uno stravagante supermercato, inizia per loro l'avventura culinaria più entusiasmante della loro vita.

Con l'aiuto della signora Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, Waffles e Mochi partono per un viaggio alla scoperta di piatti tipici, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi improvvisati, bambini e, ovviamente, celebrity.

Che stiano raccogliendo patate in Perù, assaggiando spezie in Italia o preparando miso in Giappone, questi curiosi "esploratori" scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un'occasione per fare nuove amicizie. Insomma un invito a "connettersi" alle culture di tutto il mondo.