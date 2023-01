Monaco: Charlene alla festa, Alberto ha il Covid

C harlene di Monaco ha partecipato con i figli Gabriella e Jacques alla tradizionale festa di Santa Devota, a Montecarlo. Il principe Alberto è rimasto a palazzo, in isolamento, causa Covid

La principessa Charlene di Monaco e i figli, il principe Jacques e la principessa Gabriella, hanno preso parte alla tradizionale festa di Santa Devota, che prevede il suggestivo incendio di una barca.

Sul Quai Albert 1er, tutti gli occhi erano per i gemellini di 8 anni. I due hanno mostrato tutta la loro complicità, scambiandosi abbracci sotto lo sguardo divertito della madre.

IPA 1 di 6 - Charlene di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella alla festa di Santa Devota

Assente Alberto, risultato positivo – per la terza volta – al coronavirus. Il principe, pur senza sintomi, è stato costretto a restare a palazzo in isolamento da inizio settimana, proprio il giorno in cui la reale di origine sudafricana ha festeggiato il suo 45° compleanno.

Mamma e gemellini affiatatissimi

In occasione della serata, che celebra il santo patrono di Monaco, l'affascinante principessa 45enne era avvolta in un cappotto grigio. Attraverso delle grosse candele, mamma e gemellini hanno appiccato il falò rituale. I fotografi hanno catturato alcuni momenti di grande tenerezza tra Jacques e Gabriella, che si sono abbracciati mentre guardavano la barca prendere fuoco.

I festeggiamenti rievocano la leggenda di Santa Devota, giovane donna corsa uccisa. Il corpo fu portato a Monaco su una barca, dove fu sepolta e nominata patrona del Principato.

Alberto: "Orgoglioso di mia moglie Charlene"

A dicembre il principe Alberto ha elogiato Charlene, per "aver cambiato le cose in modo incredibile" dopo la sua lunga battaglia per la salute.

In un'intervista a People , il reale 64enne ha affermato: "Sono davvero orgoglioso di lei, Charlene sta andando molto bene".

Alberto ha poi aggiunto che dopo essere stata ricoverata in una struttura svizzera e tenuta lontana dai riflettori, la moglie ha finalmente ripreso a partecipare a eventi mondani: "Le piace molto fare cose insieme ai bambini. Siamo davvero entusiasti di come stanno le cose".