Il Commissario Montalbano torna su Rai Uno (in replica)

N el palinsesto di Rai Uno, fino al 26 ottobre, ogni mercoledì andranno in onda sette puntate della storica serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata dall'amato Luca Zingaretti

In Tv torna l’adorato Commissario Montalbano, interpretato dall’insostituibile Luca Zingaretti. Avevamo provato a colmare il vuoto con vicequestori di Bari o di Roma trapiantati ad Aosta. Abbiamo tentato persino con giornalisti-detective, come Saverio Lamanna di Màkari. Ma pur essendo anche lui siciliano, non è riuscito nell'impresa di far "dimenticare" il mitico commissario. Ecco perché la Rete ammiraglia punta, per l'inizio della stagione autunnale, con le repliche delle indagini di Vigàta (ma masterizzate in ultra Hd nel formato 4K).

Nonostante si tratti appunto di repliche, le puntate stanno registrando uno share altissimo: quasi il 18% il primo episodio che equivale a circa due milioni e ottocentomila telespettatori e il secondo episodio quasi il 20% di share per oltre tre milioni di pubblico. Un successo clamoroso che premia quindi la decisione di effettuare il restauro dei primi quattro episodi della serie: Il ladro di merendine e La voce del violino trasmessi per la prima volta nel 1999, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta trasmessi invece nel 2000.

Ipa 1 di 13 Ipa 2 di 13 Ipa 3 di 13 Ipa 4 di 13 Ipa 5 di 13 Ipa 6 di 13 Ipa 7 di 13 Ipa 8 di 13 Ipa 9 di 13 Ipa 10 di 13 Ipa 11 di 13 Ipa 12 di 13 Ipa 13 di 13

Tutti gli episodi disponibili

Quindici stagioni e ben 37 episodi (che hanno fatto il giro del mondo) per il commissario di polizia di Vigata, Salvo Montalbano. Il siciliano dal carattere burbero ma responsabile e serio sul lavoro, aperto e gentile con le persone di cui sa di potersi fidare, si trova a dover indagare sui più vari crimini di mafia, omicidi e rapimenti della sua terra, dei quali riesce sempre a ricostruire gli esatti avvenimenti e a trovare la pista giusta per trovare la soluzione al caso.

Il Commissario Montalbano è stato acclamato dalla critica che l'ha elogiato a più riprese, lodando non solo il fascino delle ambientazioni, ma anche la scrittura delle storie raccontate e il carisma dei personaggi. Anche a livello di audience la serie ha ottenuto risultati più che eccellenti confermandosi nel corso della sua messa in onda come la serie più seguita del panorama televisivo italiano.

Benché si tratti di una serie televisiva, ogni episodio è girato esattamente come un film (legato agli altri solo da una labile trama orizzontale). Ecco i titoli di tutti gli episodi trasmessi dalla rete ammiraglia.

L’altro capo del filo

Un diario del ’43

La Giostra degli Scambi

Un Covo di Vipere

Amore

Come voleva la prassi

Una faccenda delicata

L’odore della notte

Par Condicio

La pazienza del ragno

L’età del dubbio

La Luna di Carta

La Piramide di fango

Il senso del tatto

La gita a Tindari

Gatto e cardellino

La vampa d’agosto

La pista di sabbia

La danza del gabbiano

La caccia al tesoro

Una voce di notte

Il gioco degli specchi

Il Sorriso di Angelica

Salvo amato Livia mia

La rete di protezione

Il gioco delle tre carte

Il giro di boa

Le ali della sfinge

Il campo del Vasaio

Il metodo Catalanotti

Andrea Camilleri, scomparso a luglio 2019, papà del Commissario Montalbano.

Non ci saranno nuovi episodi

Attesi da tutti, pare che i nuovi episodi di Montalbano non si faranno. È stato infatti Marco Camilli, uno dei più stretti collaboratori del produttore Carlo Degli Esposti a negare con fermezza la possibilità che vedano la luce: «Per il momento non se ne parla. Per noi di Palomar Montalbano è qualcosa che va ben oltre il discorso commerciale: è la nostra storia. Ha una valenza emotiva e di identificazione fortissima. In un lasso di tempo brevissimo, poi, abbiamo perso Andrea Camilleri, il padre di tutta l’operazione, Alberto Sironi, il regista che ha messo il suo marchio sul prodotto e lo scenografo Luciano Ricceri. Queste persone erano un pezzo enorme dell’anima di questo progetto. Sono perdite che non abbiamo ancora metabolizzato. Ogni altro discorso è prematuro».

Ma sui social si apre un piccolo spiraglio: gli ultimi due libri di Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon e Riccardino, non sono stati mai adattati per la Tv. Che ci si possa ripensare visto il grandissimo successo delle repliche?