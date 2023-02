Nicole Kidman a Maiorca sul set di “Lioness”

L 'attrice australiana impegnata nelle riprese della serie di spionaggio "Lioness". La Kidman interpreta un supervisore della CIA

Nicole Kidman, 55 anni, è nel cast della serie di spionaggio "Lioness" di Taylor Sheridan ("Yellowstone"). La star australiana, che affianca la protagonista Zoe Saldaña (Neytiri in "Avatar" e Gamora in "Guardiani della Galassia"), è stata immortalata sul set a Maiorca.

Ispirata a un programma di spionaggio

"Lioness" è una serie di spionaggio basata su un vero programma della CIA. Il "Lioness Engagement Team" è una task force progettata per sconfiggere le organizzazioni terroristiche dall'interno. Al centro della storia ci sono i personaggi interpretati da Laysla De Oliveira e Zoe Saldaña. La De Oliveira interpreta Cruz Manuelos, una giovane e appassionata marine reclutata nel programma dalla CIA per fare amicizia con la figlia di un terrorista. Zoe Saldaña, che è la produttrice esecutiva del progetto insieme all'attrice del "Moulin Rouge", interpreta invece Joe, il capo della stazione incaricata di sorvegliare Cruz e gli altri agenti. Il cast comprende anche Morgan Freeman, che interpreterà il ruolo del segretario di Stato Edwin Mullins. Il marito di Brittney Spears, Sam Asghari, reciterà nel ruolo di Kamal, un donnaiolo impenitente.

Kidman supervisore per la CIA

Nella serie, la Kidman interpreterà Kaitlyn Meade, un supervisore senior dell'agenzia di spionaggio americana. Il suo personaggio, si legge nella descrizione ufficiale, "deve destreggiarsi tra le trappole dell'essere una donna nella comunità dell'intelligence di alto rango, è una moglie che desidera ardentemente l'attenzione che lei stessa non può dare e un mentore per qualcuno che si avvicina sospettosamente alla stessa strada su cui si è trovata. "

Kidman fra cult movie e serie tv

Sebbene la Kidman sia ricordata principalmente per i suoi ruoli da protagonista in film acclamati dalla critica come "Eyes Wide Shut", "The Others" o "Dogville", ha recitato in numerose serie: da "The Undoing - Le verità non dette" a "Nine Perfect Strangers". Ha vinto anche un Emmy per la sua interpretazione in "Big Little Lies - Piccole grandi bugie".