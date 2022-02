La serie Noi: il remake di This is us

D odici gli episodi del drama familiare in onda su Rai 1 dal 6 marzo tutte le domenica che provano a replicare in Italia il successo della serie statunitense arrivata a sei stagioni

Da domenica 6 marzo, su Rai Uno, va in onda la nuova serie tutta italiana Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino che proverà a ripetere lo straordinario successo di This Is Us, la serie statunitense che quest'anno volge al termine dopo sei memorabili stagioni memorabili. In attesa dei primi due episodi (la serie ci terrà compagnia per sei settimane, tutte le domeniche, per un totale di 12 episodi) ecco il teaser-trailer.

La trama (senza spoiler)

La fiction racconta la storia di Pietro e Rebecca, una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli (gemelli), e dei loro tre ragazzi che cercano invece la propria strada verso la felicità. I telespettatori scopriranno pian piano come i protagonisti si sono incontrati, innamorati e hanno realizzato il sogno di una famiglia. Ma anche l'infanzia di tre gemelli e di come le loro vite si siano evolute nel tempo. Un tempo labile e impalpabile perché le vicende si svolgono su più piani temporali che permettono di scoprire il rapporto genitori-figli in diversi momenti, attraverso gli anni Ottanta, Novanta e 2000.

«Il meccanismo è lo stesso di This is us, mi sono innamorato dei personaggi, sono meravigliosi e li senti vicini», ha spiegato Riccardo Tozzi il presidente della casa di produzione cinematografica Cattleya che produce la serie televisiva. «È una storia veramente universale, coinvolge chiunque, è potente nel suo intreccio. Attraverso il microcosmo di una famiglia si racconta l’evoluzione di un paese, nel gioco tra presente e passato. Quello che accade nella serie originale è completamente trasportabile nel contesto italiano».

I personaggi

L a serie italiana Noi, esattamente come la This is us americana, è un affresco più che veritiero del nostro Belpaese raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci. Un lavoro che rivela come, anche i più piccoli eventi delle nostre vite, possano influenzare ciò che diventeremo. Ma soprattutto come gli affetti e le relazioni che costruiamo superino non solo tempo e distanze ma perfino la morte.

Uno dei protagonisti principali è Lino Guanciale che presta il volto a Pietro. Rebecca è invece la moglie di Pietro ed è interpretata da Aurora Ruffino.

Conosceremo poi Dario Aita che interpreta Claudio, un ragazzo che cerca la propria strada verso la felicità; Claudia Marsicano è invece Caterina; e poi ci sono sono Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.