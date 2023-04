Orgoglio grigio: Paulina Porizkova nuda a 58 anni

L a modella Paulina Porizkova celebra il "Grey Pride" posando senza veli: "Il meglio deve ancora venire"

Nessuna paura di invecchiare per Paulina Porizkova che si è fatta immortalare senza veli nonostante le 58 primavere. La modella ceca, che ha compiuto gli anni il 9 aprile, ha voluto celebrare con una foto ironica e sexy l'"orgoglio grigio", il desiderio di restare sempre positive, belle e desiderabili anche se gli anni passano. L'immagine è corredata dall'hashtag #greypride.

La bellezza raggiante di Paulina Porizkova

Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Paulina Porizkova è sdraiata sul letto completamente nuda, le gambe affusolate e lunghissime, le parti intime coperte da un lenzuolo spiegazzato e il seno da un braccio e da un buffo pelouche blu. La modella appare raggiante, un corpo ancora splendido, pancia piatta, addominali scolpiti, vita sottile. Il sorriso è smagliante, gli occhi puntano dritti all'obiettivo della macchina fotografica, una folta chioma sale e pepe sparsa sul cuscino.

Porizkova: "Gratitudine per tutto ciò"

Spontanea e naturale, sembra l'emblema della salute e della spensieratezza. Nel post su Instagram, Paulina ha rivelato che il giorno dello scatto stava festeggiando il suo 58esimo compleanno. Voleva farlo in grande stile. La modella, che ha ringraziato fan e follower per gli auguri e i complimenti ricevuti, ha scritto queste parole a corredo della foto: "Inizio il mio 58° anno con nient'altro che il sole e un sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient'altro che gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui fino ad ora". "Grazie mille a tutti per gli auguri! Anche se venti ore del mio compleanno sono state trascorse in viaggio, ne è valsa davvero la pena".

Abbracciare gli anni che passano

Paulina Porizkova condivide spesso su Instagram fotografie in cui si mostra senza veli, capelli bianchi e selfie senza trucco. È il suo modo per celebrare l'età che avanza, senza soccombere agli standard della società: non vuole tingersi i capelli, nessun ricorso al Botox. Certo, la bellezza folgorante della Porizkova aiuta. E tuttavia il messaggio della modella agée va nel senso della propria accettazione. L'invito è a invecchiare con grazia, abbracciare gli anni che passano, senza combatterli.