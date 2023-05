Chiara Ferragni e la foto in slip: scoppia la polemica e arriva la replica

« Nessuno può farci sentire sbagliate»: con queste parole l'imprenditrice digitale più famosa (e amata) del momento replica alle critiche ricevute. Il motivo? Una foto in slip

"Pensati libera": aveva esordito così alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e anche sui social - dove resta seguitissima - non ha alcuna intenzione di nascondersi o trattenere il suo punto di vista. Così, dopo i numerosi commenti ricevuti per una foto in slip, Chiara Ferragni ha replicato alle critiche.

La foto in slip di Chiara Ferragni

"Mirror selfies >>>": una breve descrizione accompagna la foto che Chiara Ferragni ha scattato davanti allo specchio. È in slip, con le mani a coprire il seno. E la polemica non è tardata ad arrivare...

Doveva essere un gioco di riflessi, ma inevitabilmente non poteva essere solo quello. Perché se l'imprenditrice digitale più famosa e amata del momento si mostra quasi nuda, mentre con una mano tiene lo smartphone e con l'altra si copre il seno, è pressoché scontato aspettarsi una pioggia di reazioni.

Non a caso, personaggi noti e non solo si sono lasciati andare a numerosissimi commenti. C'è chi la ammira e si complimenta con lei per la sua bellezza e il coraggio di rendere pubblica una foto così intima, ma c'è anche chi ha espresso il proprio disappunto (oltre ai duri attacchi degli immancabili haters).

Tra gli innumerevoli commenti ricevuti, quello di una follwer di soli 11 anni ha suscitato una certa attenzione. Ebbene sì perché quel suo lungo messaggio pare non sia passato inosservato neppure agli occhi della diretta interessata.

«Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate». Inizia così il lungo commento di una giovane utente. E ancora: «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari, danno messaggi sbagliati, non c'è un senso a questa foto». Quindi ha aggiunto: «Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette. Ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo. Penserei che mi devo vergognare del suo comportamento. Non ne sarei per niente fiera».

La replica della Ferragni non si è fatta attendere e così la celebre fashion blogger ha voluto chiarire il suo pensiero. «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno», puntualizza. Al contrario, «dovrebbe dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo». Allora rimanda al mittente la domanda: «Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare: questo è uno dei tanti modi che utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere». Poi la frecciatina: «Faccio arrabbiare i puritani? Missione compiuta allora».