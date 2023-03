Orlando Bloom a Kiev: «Ridare l’infanzia ai bambini»

O rlando Bloom si è recato in Ucraina come ambasciatore dell'Unicef. L'attore ha visitato alcuni centri per bambini e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Ecco cosa gli ha detto e tutte le foto del viaggio

«È così orribile quello che sta succedendo». Lo ha detto Orlando Bloom al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. La star del Signore degli Anelli e Lo Hobbit è arrivata nel Paese in guerra in veste di ambasciatore dell'Unicef. Ha visitato un centro che ospita bambini traumatizzati dai bombardamenti. Quindi, ha rivolto un appello al mondo affinché venga restituita la serenità e la gioia ai piccoli che stanno crescendo in un Paese devastato dalla guerra.

Il centro per bambini nei tunnel della metropolitana

«Sono arrivato in Ucraina oggi per il mio primo viaggio dal 2016», ha scritto Orlando Bloom su Instagram, condividendo alcune immagini del suo viaggio. Ha continuato: «Non mi sarei mai aspettato che la guerra si sarebbe intensificata in tutto il Paese. Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro di Spilno sostenuto dall'Unicef, uno spazio sicuro e accogliente dove i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale». Il centro visitato da Orlando Bloom è stato costruito nella metropolitana, così da garantire la sicurezza dei bambini durante i bombardamenti.

Orlando Bloom: «Quello che sta succedendo è orribile»

I centri di Spilno sono sparsi in tutta l'Ucraina e offrono sostegno a più di mezzo milione di bambini sfollati e alle loro famiglie. «Spilno significa "insieme" in ucraino», ha aggiunto Orlando Bloom su Instagram, «qui ci sono oltre 180 di questi centri. Per alcune ore ogni giorno, i genitori possono lasciare i loro figli piccoli e dare loro un senso di normalità, possono giocare ed essere solo bambini. C'erano anche molte forniture artistiche e materiali artigianali, che consentono loro di esprimersi in modo creativo, lontano dalle pressioni del crescere in una zona di guerra. I bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia».

L'angoscia di Orlando Bloom: «Fare subito qualcosa»

Durante il suo viaggio in Ucraina, Orlando Bloom ha anche visitato i rifugi antiaerei di Kiev dove, ha detto, l'angoscia era «palpabile». Un'esperienza che lo ha segnato molto. Tanto da dirlo anche al presidente Zelensky, che lo ha accolto nel suo ufficio in un luogo sicuro. «Vedere i bambini», gli ha detto, «vedere nei loro occhi l'ansia, ma anche la forza del popolo ucraino, è qualcosa che ispira davvero soggezione». L'attore, famoso anche per il ruolo di Paride in Troy e per avere interpretato Will Turner nella saga dei Pirati dei Caraibi, ha portato al presidente ucraino un messaggio di incoraggiamento del suo maestro buddista. E anche un messaggio da parte di sua madre: «La tua sconfitta sarebbe la sconfitta della speranza, quindi devi vincere».

«Migliaia di scuole danneggiate e bimbi a rischio depressione»

Quello a Kiev è stato il primo viaggio di Orlando Bloom in Ucraina dal 2016. Lo scopo era quello di sensibilizzare sull'impatto devastante delle guerre sui bambini. «Questo conflitto sta distruggendo l'infanzia dei bambini ucraini», si legge sulla pagina Instagram dell'attore, «migliaia di scuole in Ucraina sono state danneggiate o completamente distrutte. Quasi 2,7 milioni di scolari ucraini sono costretti a studiare online o in un formato misto. Circa 1,5 milioni di ragazzi e ragazze ucraini rischiano di sviluppare depressione, ansia e altri problemi psicologici. Sappiamo tutti cosa ha portato questa aggressione e quanto devono essere su vasta scala gli sforzi del mondo per fermarla, per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra». Dall'inizio del conflitto nel Paese sono morti almeno 465 bambini. Durante l'incontro con Zelensky, Bloom ha discusso di progetti di aiuto umanitario e di ricostruzione per restituire ai più piccoli un'infanzia felice.

La lezione di Natalia e Yurii, che hanno accolto quattro fratellini

Durante la sua visita a Kiev, Orlando Bloom è stato anche ospite di una coppia che ha accolto nella sua casa quattro fratellini. «Oggi ho incontrato Natalia e Yurii, che mi hanno accolto nella loro casa a Demydiv», ha raccontato l'attore, «hanno cinque figli tra gli 8 e i 27 anni. Tre anni fa hanno anche accolto quattro fratelli tra i 4 e gli 8 anni. Sì, sono nove bambini! Mentre la guerra continua e di conseguenza i bambini diventano orfani, l'Ucraina avrà bisogno di più genitori che seguano le orme di Natalia e Yurii e accolgano questi bambini in case amorevoli. Sono super umani. Mi hanno detto che questa guerra ha insegnato loro una cosa: che la famiglia conta più di ogni altra cosa. Quando hanno dovuto abbandonare la loro casa dopo l'intensificarsi della guerra lo scorso anno, hanno preso molto poco, perché hanno detto di non avere bisogno di niente se non dei loro figli».