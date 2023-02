Oscar, tutte le statuette vinte dagli italiani

C 'è un amore lungo mezzo secolo tra la notte degli Oscar e l'Italia, che negli anni si è spesso aggiudicata la statuetta più ambita. Ecco tutti gli italiani che hanno vinto

Per gli appassionati di cinema la notte degli Oscar è attesissima. Si prevedono sorprese, colpi di scena e tanta emozione. Registi provenienti da tutto il mondo sono pronti a darsi battaglia e aggiudicarsi la statuetta più prestigiosa di sempre. Non solo: è la gara più ambita dagli attori, i musicisti compongono le migliori colonne sonore e anche sceneggiatori, tecnici e costumisti danno il meglio di sé. Da Vittorio De Sica a Fellini, passando per Anna Magnani e Sophia Loren ma non solo: ecco tutti gli italiani che hanno vinto l'Oscar.

Gli italiani che hanno vinto l'Oscar: li ricordi proprio tutti?

Quella tra l'Italia e gli Oscar è una lunga storia d'amore cominciata con Vittorio De Sica. Il suo "Sciuscià", nel 1946, fu la prima pellicola nella storia dell'Academy ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior film straniero. Per la stessa categoria, vinse altre tre statuette con "Ladri di biciclette", "Ieri oggi e domani" e "Il giardino dei Finzi Contini".

Nel 1988 Bernardo Bertolucci fu premiato come miglior regista per il kolossal "L'ultimo imperatore". È l'unico regista italiano ad aver ottenuto questo riconoscimento. In totale il film valse ben 9 statuette.

Nel 1971 anche Elio Petri conquistò l'Oscar al miglior film straniero con "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto". Esattamente vent'anni dopo, nel 1991, lo stesso riconoscimento andò a "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores.

A precederlo, nel 1990, fu Giuseppe Tornatore con "Nuovo cinema paradiso", a sua volta premiato come miglior film straniero. Vinse anche "Le mura di Malapaga" (1951), film di René Clement, coproduzione italo-francese.

Indimenticabile nel 1999 la vittoria di Roberto Benigni annunciata da Sophia Loren. "La vita è bella", che con una dolcezza pungente racconta gli orrori di un campo di concentramento, ottenne ben 2 statuette come miglior film straniero e per il migliore attore protagonista.

A Paolo Sorrentino il merito di aver riportato in Italia il riconoscimento dell'Academy: dopo 15 anni, con "La grande bellezza", un altro film italiano ha vinto l'Oscar come miglior film straniero.

Il regista italiano più premiato per il momento resta Federico Fellini con 5 Oscar per miglior film straniero con "La strada" (1957), "Le notti di Cabiria" (1958), "8½" (1964), e "Amarcord" (1975).

Da non dimenticare anche le grandi attrice italiane che hanno reso celebre il nostro cinema nel mondo. Anna Magnani nel 1955 vinse il premio come miglior attrice protagonista per "La rosa tatuata" e sette anni dopo anche Sophia Loren si aggiudicò lo stesso Oscar per "La ciociara", film diretto da De Sica.

Le altre vittorie agli Oscar

Molti i premi vinti dall'Italia anche per categorie "tecniche". La costumista Milena Canonero nella sua carriera si è aggiudicata ben 4 Oscar. 3 statuette a testa per il famoso fotografo Vittorio Storaro, il musicista Giorgio Moroder, l'esperto di effetti speciali Carlo Rambaldi (dalla cui mano nacquero E.T. e Alien) e gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Tra i talenti nostrani premiati anche Pietro Scalia, Danilo Donati, Luciana Arrighi e Gabriella Pescucci.

Impossibile dimenticare il maestro Ennio Morricone, che dopo essersi aggiudicato un Oscar alla carriera vinse con "The hateful eight" di Quentin Tarantino. Anche Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Lina Wertmuller e Sophia Loren ottennero l'Oscar alla carriera.