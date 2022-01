E sce il 2 febbraio Pam & Tommy, la serie tv che ripercorre la storia d'amore della star di Baywatch con il batterista della band Mötley Crüe. Una relazione vorticosa che dominò i tabloid per tutti gli anni '90

Pam & Tommy, la serie televisiva che racconta la storia d'amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee, uscirà il 2 febbraio su Star/Disney+ (e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Guarda il trailer di Pam & Tommy

Pam & Tommy: la serie

Si tratta di una produzione biografica per ripercorrere una delle storie d’amore più discusse dell’epoca recente i cui protagonisti sono appunto Tommy Lee, il cofondatore e batterista della band glam metal losangelina Mötley Crüe, e la coniglietta di Playboy e star indiscussa della mitica serie televisiva Baywatch Pamela Anderson.

La serie Pam & Tommy vedrà protagonista appunto l’amore tra la Anderson e Tommy Lee che ha dominato tabloid con copertine e colonne di gossip per moltissimi anni. Passione, spregiudicatezza, stravaganza e un scandalo sessuale che aveva scosso tutta Los Angeles e che ha portato i due a darsi battaglia nelle aule di un tribunale - chi non ricorda il leak del loro sex tape girato in luna di miele? - hanno fin da subito accompagnato la loro relazione che ora viene portata sul piccolo schermo grazie a Craig Gillespie (il regista di Tonya).

Pam & Tommy: la trama

Gli alti e i bassi del legame tra i due, incominciato con l’assurda incoscienza che nel 1995 li ha portati a sposarsi ad appena 96 ore dalla presentazione, si dipaneranno in otto episodi (il 2 febbraio verranno trasmessi i primi tre episodi e, successivamente, ogni settimana sarà disponibile un nuovo episodio).

Pam & Tommy è una storia d’amore e di crimine che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini dell'era attuale della Reality tv nel sex tape che ritraeva i due protagonisti e che venne rubato, messo in rete e visto da milioni di persone.

Pam & Tommy: il cast

Lily James e Sebastian Stan sono stati scelti per interpretare Pamela Anderson e Tommy Lee (anche se sono in molti a non riuscire ad immaginare i due nei panni degli eccentrici protagonisti degli anni Novanta).

Pam & Tommy: le foto

1 di 5 - Lily James nei panni di Pamela Anderson 2 di 5 - Lily James nei panni di Pamela Anderson 3 di 5 - Lily James nei panni di Pamela Anderson 4 di 5 - Lily James e Sebastian Stan interpretano Pamela Anderson e Tommy Lee 5 di 5 - Un'altra scena dalla serie Pam & Tommy

Pam & Tommy: i protagonisti, nella realtà

Getty Images 1 di 13 - Pamela Anderson e Tommy Lee Getty Images 2 di 13 Getty Images 3 di 13 Getty Images 4 di 13 Getty Images 5 di 13 Getty Images 6 di 13 Getty Images 7 di 13 Getty Images 8 di 13 Getty Images 9 di 13 Getty Images 10 di 13 Getty Images 11 di 13 Getty Images 12 di 13 Getty Images 13 di 13

Questa serie non sarà certo per tutti, fanno già sapere gli amanti della coppia: Pam & Tommy non va visto, va vissuto. Esattamente come i personaggi che l'hanno ispirata «perché ti prenderà e catapulterà in un mondo che non avreste mai immaginato, passionale sì, ma anche cinico e spietato», scrive Deadline.