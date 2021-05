Il principe Carlo elimina le foto di Harry, Meghan e Archie

I l principe di Galles non ha fatto commenti sulle ultime esternazioni del secondogenito ma la scomparsa della foto di Harry dal suo ufficio è un chiaro segnale di estrema rottura

Nella Royal Family ogni dettaglio è importante. In primis le foto. Soprattutto se posizionate dietro la sovrana o l'erede al trono. Ecco perché, nonostante il principe Carlo non abbia commentato le ultime esternazioni del figlio Harry («La vita nella Royal Family è uno zoo»), la scomparsa della foto del secondogenito dal suo studio privato è un chiaro segnale di quanto la spaccatura tra padre e figlio sia profonda.

Ad accorgersi della mancanza nel nuovo video diffuso dal Principe di Galles per promuovere un'iniziativa a favore dell'ambiente legata al Giubileo di platino della Regina Elisabetta, il sempre attento Daily Mail che ha messo a confronto i video postati dall’erede al trono durante la pandemia con quello degli ultimi giorni. Il tabloid britannico ha evidenziato come nei primi, alle sue spalle, comparivano diverse foto di famiglia che ritraevano non solo scatti della Regina e del Duca di Edimburgo, ma anche quelle dei duchi di Cambridge e quelli del Sussex; nell’ultimo video, invece, di foto ce n’è una sola: quella che lo ritrae con la madre, William e George. Insomma, ora nella sua stanza preferita, c'è spazio solo per la linea diretta di successione al trono.

Appare chiaro, a questo punto, che l’ultima intervista rilasciata da Harry al podcast Armchair Expert di Dax Shepard, in cui racconta dettagli personali della sua infanzia che coinvolgono il padre in prima persona - «mio padre mi ha cresciuto come hanno cresciuto lui» - non è stata affatto gradita. Non è finita. I Royal Watcher sono convinti che le ultime frasi di Harry non solo abbiano ferito i membri senior della Firm, che hanno chiesto la restituzione dei titoli nobiliari, ma soprattutto papà Carlo, già abbastanza "sconvolto" per le esternazioni televisive dei Sussex nello speciale di Oprah Winfrey.

Per fortuna ci sono anche belle notizie a Palazzo. Beatrice di York ha infatti appena annunciato di essere in attesa del suo primo figlio con Edoardo Mapelli Mozzi. E i bicipiti "reali" del principe William, immortalato durante la sua prima dose di vaccino anti-Covid, stanno facendo il giro del web: nessuno sapeva fosse un appassionato body builder!