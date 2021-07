George di Cambridge: ottavo compleanno senza foto?

W illiam e Kate il prossimo 22 luglio potrebbero interrompere una consolidata tradizione: quella della pubblicazione di scatti inediti del festeggiato realizzati dalla mamma. E tutto per colpa dalla finale degli Europei tra Italia e Inghilterra

Sembra ieri che William e Kate scendevano i tre scalini che separavano la Lindo Wings dalla folla londinese che dava il benvenuto al primogenito (maschio) dei duchi di Cambridge. Il 22 luglio il principe George (Alexander Louis Mountbatten-Windsor) compie infatti 8 anni. È un ometto insomma. Ed è proprio per questo che i genitori vorrebbero tenerlo lontano dai riflettori. Ma attenzione, non perché stia diventando troppo grande per i consueti scatti di mamma Catherine. Bensì perché, proprio la sua aria da "ometto", gli ha attirato moltissime critiche sui social dopo il match finale tra Italia e Inghilterra che si è disputato allo stadio di Wembley lo scorso 11 luglio. Il principino è diventato bersaglio di haters e vittima di frasi decisamente poco lusinghiere (e in alcuni casi anche violente) per essersi presentato in giacca e cravatta proprio come suo padre.

Passino quindi i meme realizzati con le buffe espressioni di George e qualche sfottò con scatti del bimbo deluso dopo la sconfitta della "sua" Nazione, ma ai troll incivili che regalano insulti gratuiti proprio non ci stiamo - «Spero che il piccolo stupido idiota si asciughi le lacrime con la sua cravatta», è solo uno dei tanti commenti. E non certo perché sia il terzo in linea di successione al trono britannico, quanto perché un bimbo di sette anni non si merita certo di essere offeso tanto.

I duchi di Cambridge, stanchi di dover restare sempre a guardare in silenzio (perché è questo che chiede la Corona), secondo alcuni indiscrezioni non diffonderanno una nuova foto del piccolo George nel giorno del suo compleanno come da tradizione. Ogni anno mamma e papà festeggiano i tre figli condividendo uno scatto ufficiale, realizzato proprio da Kate in un momento di intimità famigliare. Quest’anno però la tradizione potrebbe interrompersi. A rivelarlo è l’esperta reale Angela Levin al Daily Mail: «Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni».

William e Cathrine sarebbero davvero dispiaciuti dall'insensibilità delle persone che hanno preso in giro il piccolo George e molto spaventati dalla mole di commenti negativi contro il piccolo principe, tanto da decidere di ridurne al minimo l’esposizione mediatica trasferendosi immediatamente ad Anmer Hall, nel Norfolk e, ad agosto, a Balmoral, in Scozia per soggiornare con la Regina che si appresta a trascorrere la sua prima estate senza il principe Filippo.

Noi speriamo che la biografa reale si sbagli: dopotutto i ritratti inediti, meno formali e istituzionali cui ci ha abituati Kate sono un must.