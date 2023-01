Reali, Harry: “Rivoglio indietro mio padre e mio fratello”

" Vorrei riavere mio padre e mio fratello, ma non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi". Così il principe Harry torna ad attaccare la Royal Family.

Lontano dalla Royal Family, il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno dato inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Con Netflix hanno intrapreso un contratto stellare e continuano a far discutere con le loro rivelazioni inaspettate. Buckingham Palace trema alla vigilia del nuovo libro di Harry e il podcast della moglie è sempre pronto a far vacillare la corona britannica. Come reagiranno i reali in seguito alle ultime dichiarazione del principe Harry?

Le nuove accuse del principe Harry

«Vorrei riavere mio padre e mio fratello» ma «non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi». Lo afferma il principe Harry riferendosi al padre, re Carlo III, e al fratello maggiore William, erede al trono. E' quanto emerge dalle anticipazioni di due interviste rilasciate dal secondo figlio di Carlo, che andranno in onda domenica 8 gennaio sulla tv americana Cbs e sulla britannica Itv. Intanto sale la tensione per l'uscita del nuovo libro di Harry "Spare - Il minore", destinato a fare scalpore.

«Voglio una famiglia, non un'istituzione", ha aggiunto il principe nelle interviste. «Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi», ha affermato Harry. «Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie», è l'accusa del principe.

Riferendosi allo strappo dalla famiglia reale, avvenuto nel 2020, il duca di Sussex parla di "tradimento". Dopo le accuse avanzate ai Windsor nella docuserie Netflix, in cui descriveva le urla di William e le bugie del padre, Harry torna a scagliarsi contro la Royal Family. Le sue ultime dichiarazioni lasciano quindi poco spazio ai dubbi: i rapporti con la famiglia reale restano molto tesi. La spaccatura con padre e fratello è davvero insanabile?

Il rapporto con re Carlo

Persino all’interno delle famiglie reali non mancano i problemi. Lo sa bene la corona britannica, che negli anni ha fatto fronte a numerosi scandali. E così anche il rapporto tra fratelli e quello tra padre e figlio a volte è destinato a cambiare…

È all’indomani della morte di Lady D che William e Harry hanno rafforzato il rapporto con il padre. La tragica perdita della madre ha messo a dura prova i due fratelli, che si sono trovati uniti - e affranti - davanti agli occhi di tutti. Le vacanze sulla neve, sorridenti e spensierati insieme al papà, hanno fatto il giro del mondo.

Non solo: in età più matura, in occasione dei 70 anni di papà Carlo, i due figli hanno descritto il loro rapporto con lui, definendolo un vero punto di riferimento. Dall’attuale re, William e Harry hanno ereditato l’attenzione per il pianeta e l’amore per l’ambiente. Essere diventato nonno, inoltre, avrebbe fatto bene al monarca britannico. Da corte raccontano che Carlo sia affabile e molto presente, ma anche premuroso nei confronti dei suoi nipotini. A lungo però, il figlio primogenito di Elisabetta II pare sia stato assente nei confronti di William e Harry e forse le ferite del passato non sono mai state davvero rimarginate.

A incrinare i rapporti tra Carlo e il minore dei suoi due figli sarebbe stato l’addio di quest’ultimo - e della moglie - alla Royal Family. La tanto discussa Megxit pare non sia stata accolta con favore dall’attuale re.

Megxit, l’addio del principe alla Royal Family

L’addio alla casa reale da parte di Harry (e Meghan) ha logorato ulteriormente i rapporti. Il figlio minore di Carlo e Diana non ha mai avuto dubbi: la spaccatura con la sua famiglia non è stata semplice e indolore, ma necessaria. Tutto pur di proteggere la moglie. Harry, infatti, non ha mai nascosto le sue paure, temendo che Meghan potesse essere travolta dal vortice mediatico che aveva distrutto la madre Diana. I due coniugi, intanto, continuano ad aggiudicarsi le prime pagine dei tabloid d’oltremanica e non smettono di far parlare di sé con le loro accuse e le rivelazioni pungenti contro la Royal Family. Il rapporto tra padre e figlio, all’indomani della Megxit, sarebbe complicato e ormai compromesso. Tra i due sarebbe venuta a mancare la fiducia reciproca. Le dichiarazioni bomba contenute nell’autobiografia di Harry alimenteranno gli scandali o favoriranno una rappacificazione?

Non va meglio tra Harry e suo fratello maggiore. I due, infatti, hanno intrapreso strade diverse dopo le nozze con Meghan.