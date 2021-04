Regina Elisabetta: il primo compleanno senza Filippo

I l 21 aprile la Regina compie 95 anni ma il lutto per la perdita dell'amato Filippo è troppo recente per festeggiare. Questo però non impedirà alla famiglia di stare vicino a Elisabetta

Il 21 aprile la Regina Elisabetta compie 95 anni. Ma per lei è solo il primo compleanno senza l'amato principe Filippo, al suo fianco da 73 anni e scomparso lo scorso 9 aprile al castello di Windsor dopo aver trascorso quasi un mese in ospedale. Certo per Sua Maestà non è un giorno da festeggiare.

A causa delle restrizioni anti Covid, non potrà nemmeno godere della compagnia della sua numerosa famiglia tra quattro figli, nipoti e bisnipoti: undici se contiamo anche la secondogenita di Meghan e Harry che nascerà in estate. E proprio per non lasciare sola la nonna, sembra che il principe ribelle abbia deciso (su consiglio di Kate Middleton) di restare qualche giorno in più in Gran Bretagna e di approfittare per rimettere ordine tra gli affetti dopo la tanto chiacchierata intervista televisiva.

La Megxit, l'allontanamento di Harry dalla famiglia, le parole della Markle in tv, così come i guai del figlio Andrea, duca di York, sono stati colpi durissimi per la Regina nell'ultimo anno. Senza contare il macigno della pandemia, dell'isolamento a Windsor e, infine, la morte del principe Filippo. Figli, nuore e nipoti non hanno nessuna intenzione di "abbandonare" la regina in questo momento, tanto più che il Principe Filippo ha chiesto a ciascuno di loro di prendersi cura della sua Lilibeth.

Come riporta il Sun, infatti, Carlo e Camilla, Anna ed Edoardo (non senza la moglie Sophie grande confidente della Regina) avrebbero deciso di alternarsi al suo fianco in quello che è stato definito da un membro di Palazzo citato dal tabloid «il compleanno più triste e solitario di Elisabetta II». Costretta a mantenersi più defilata invece la duchessa di Cambridge perché unica a non aver ancora ricevuto la prima dose di vaccino.

E chissà che non arrivi il regalo più bello per i 95 anni della sovrana più longeva al mondo: quel riavvicinamento fra i nipoti William e Harry tornati a scambiarsi qualche parola a margine delle esequie di sabato scorso del nonno che, come ha ricordato al Daily Mail il suo biografo Gyles Brandreth, aveva avuto modo di dire la sua sulle accusa scagliate contro la famiglia nel salotto di Oprah Winfrey: «Una follia che non porterà a nulla di buono».

«Ragazzi», aveva detto Filippo, «rilasciate pure tutte le interviste che volete ma non parlate mai di voi stessi». Un consiglio che il Principe aveva regalato a suo tempo anche a Carlo e Diana. Purtroppo senza successo.