Renée Zellweger: ecco il nuovo fidanzato e i vecchi amori

S arà un’estate d’amore quella dell'attrice due volte premio Oscar che ha finalmente trovato un nuovo fidanzato. Da un mese la diva fa coppia fissa con il conduttore inglese Ant Anstead. Che sia la volta buona per Bridget Jones?

Quarantadue anni, inglese, anzi, come dice lui stesso «totalmente british», Ant Anstead è da sempre uno dei volti televisivi che si occupano di automobili e di motori in genere. Anstead ha stregato prima di tutto il pubblico televisivo americano, poi una delle sue reality star preferite, Christina Haack, con cui è convolato a nozze nel 2018 e da cui ha avuto un figlio e, infine, l'attrice Renée Zellweger. A soli due giorni dalla firma del divorzio (in realtà però, a onor del vero, la coppia era già separata da settembre 2020 dopo non essere riuscita a superare indenne la pandemia) l'affascinante conduttore è infatti finito su tutte le pagine dei magazine per il suo colpo di fulmine con Bridget Jones che, forse in preda ancora alla sindrome da "zitella" proprio come il suo personaggio, non era ancora (almeno fio ad oggi) riuscita a trovare l'anima gemella nonostante i numerosi sforzi.

Lui, Ant, ha altri due figli con la prima moglie e ha ottenuto l’affidamento congiunto del piccolo Hudson. Lei, Renée ha una vita sentimentale molto altalenante: è stata brevemente sposata con il cantante country Kenny Chesney per pochi giorni nel 2005 (il matrimonio viene infatti annoverato nella storia dei più brevi al mondo ma il Premio Oscar è in ottima compagnia di Britney Spears, Drew Barrymore, Cher, Pamela Anderson e molte altre star). La Zellweger ha però prima avuto una relazione con Jim Carrey dal 1999 al 2000; una storia importante con il musicista Doyle Bramhall II, durata dal 2012 al 2019 e, ultimamente, il suo nome era stato perfino legato a quello di Bradley Cooper (anche se gli esperti di gossip riferiscono di un breve flirt).

Renée Zellweger non era mai stata molto fortunata in amore e, in occasione dell'ultima "puntata" della saga tanto amata dalle single di tutto il mondo, aveva persino confessato di condividere con il suo alter-ego Bridget Jones un identico destino: «La guardo ed è come se mi sedesse accanto e tra di noi ci fosse uno specchio. Ed è davvero come stare in un vortice alcune volte. E poi in comune abbiamo le nostre storie d’amore disastrose. Ho scoperto di avere in comune con lei tutte quelle cose che nessuna donna vorrebbe avere ma che purtroppo ha». Molti complessi e parecchi pasticci quindi. Fino ad oggi.

Secondo quanto riporta il sito Tmz, che per primo ha dato la notizia (poi confermata da tante altre riviste), la 52enne premio Oscar per Ritorno a Cold Mountain e Judy avrebbe conosciuto il conduttore a inizio giugno quando è stata una delle ospiti speciali di un episodio del suo programma Celebrity IOU Joyride, una serie in cui Ant aiuta le celebrità a regalare a un amico la trasformazione di auto unica: un makeover completo per la macchina dei propri sogni, insomma.

Da allora, sempre con la discrezione che contraddistingue l'attrice, i due non si sarebbero più separati. Che sia arrivata l'ora di scrivere il capitolo finale?