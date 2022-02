D itonellapiaga e Donatella Rettore sono in gara a Sanremo 2022 con il brano Chimica. Guarda le foto delle loro esibizioni sul palco dell'Ariston

Quella monellaccia della Rettore torna al Festival di Sanremo dopo 28 anni, per la quinta volta. Con Ditonellapiaga (Margerita Carducci) canta Chimica, che si piazza subito nella parte alta della classifica provvisoria e raccoglie like sui social.

Guarda le foto delle loro esibizioni sul palco dell'Ariston:

Getty Images 1 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore sul palco di Sanremo 2022 Getty Images 2 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus Getty Images 3 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus Getty Images 4 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus e la conduttrice della terza serata Drusilla Foer Getty Images 5 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore sul palco di Sanremo 2022 con Amadeus e la conduttrice della seconda serata Lorena Cesarini Getty Images 6 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 7 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 8 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 9 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 10 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 11 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 12 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 13 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 14 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 15 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 16 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 17 di 27 - Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Getty Images 18 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2021 Getty Images 19 di 27 - Donatella Rettore a Sanremo 2021 Getty Images 20 di 27 - Donatella Rettore nel 1980 Getty Images 21 di 27 - Donatella Rettore nel 1989 Getty Images 22 di 27 - Donatella Rettore (in seconda fila) con gli altri partecipanti al Festival di Sanremo edizione 1977 Getty Images 23 di 27 - Donatella Rettore nel 2009 Getty Images 24 di 27 - Donatella Rettore nel 2010 Getty Images 25 di 27 - Donatella Rettore nel 2010 Getty Images 26 di 27 - Donatella Rettore nel 2010 Getty Images 27 di 27 - Donatella Rettore nel 2010

Cosa canta il brano "Chimica"

Chimica è un brano che celebra la bellezza dell’amore fisico, il sesso puro insomma: E non c’è dove oppure quando Solo fango e un impianto travolgente E non c’è anticipo o ritardo E se rimango vengo ripetutamente E non m’importa del pudore Delle suore me ne sbatto totalmente. Le due si propongono come le più irriverenti di Sanremo, «forsennate e spudorate». La canzone prende, ti entra nella testa ed è già un tormentone.

Il look alla Crudelia Demon

Le due si fanno fotografare sempre insieme, grandi abbracci e sintonia sul palco. Ma non è tutto un miele: sembra che dietro le quinte sia scoppiato il finimondo per il look di Margherita, non gradito a Rettore (eppure lo stilista è lo stesso, per il brand Philosophy). Chissà invece se a Margherita sia piaciuta la Crudelia Demon black and white con tante croci un po’ alla Madonna. E chissà se il sodalizio andrà oltre Sanremo, visto che Rettore sta per lanciare un nuovo disco (dopo 11 anni) e il nuovo tour, pandemia piacendo. Di certo Miss Rettore non è una accomodante, è una che ti piace o non ti piace, anticonformista per natura e non per moda.

Sul palco a 66 anni

Non la vedevamo a Sanremo dal '94 quando la sua canzone non andò oltre la metà classifica. Erano già lontani i tempi in cui scelse (e lo cantò) di non farsi più chiamare Donatella: ricordate quando diventò per tutti solo Miss Rettore? Era il '78 e da lì vinse il Festivalbar proprio con Donatella, il primo ska italiano, da cui arrivò anche un disco d’oro.

La ragazza che a 18 anni lasciò Castelfranco Veneto per andare a Roma e fare la cantante, adesso di anni ne ha 66. Ditonellapiaga, il nickname di Instagram della romana Margherita Carducci (diventato nome d'arte), di anni ne ha 24 e su Rettore ha fatto una tesi di laurea. È così che si sono incontrate ma - dice Miss Rettore a La Repubblica - «lei è molto più matura, brava e diligente di com’ero io. È una che impara tutto a memoria, studia e si applica». Non come lei che lasciò gli studi e si lanciò nella musica fino a debuttare nel ’74 nel Festival di Corrado. Aveva 18 anni, ne sono passati 48. In mezzo ci sono i grandi successi - Kobra, Splendido splendente, Lamette, Karakiri - e le provocazioni, come quando nel ’77 cantando Carmela lanciò caramelle al pubblico. Poi vennero i reality, Il Grande fratello e La fattoria e dopo, nel 2011, l’ultimo album, Caduta massi.